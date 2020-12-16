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NBA／字母哥拚冠軍戒 傳5年2.2億續約公鹿

記者張大仁╱綜合報導
字母哥傳與公鹿隊續約5年。（路透）
字母哥傳與公鹿隊續約5年。（路透）

在大手筆交易獲得鵜鶘後衛哈勒戴（Jrue Holiday）後，密爾瓦基公鹿隊再傳出更多好消息：將與兩屆MVP「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）簽下超級合約。

安戴托昆波在推特貼文表示，「這是我的家，這是我的城市。」「我很幸運可以在未來5年繼續成為密爾瓦基公鹿隊的一員。讓我們年年發光。球賽繼續打下去，讓我們開始吧。」

根據Athletic記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，安戴托昆波續約至2025-26賽季的金額，是在本賽季的2750萬元薪資基礎上再加創紀錄的2.282億元。他將在2025年夏天擁有球員選擇權。

如果沒有續約，安戴托昆波將成為2021年自由球員市場最大咖球員。他在上個賽季繼喬丹（Michael Jordan）和歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）之後、成為第三位在同年獲得MVP和年度最佳防守球員榮譽的球員，會是每支NBA球隊垂涎的目標。

但與前輩不同之處在於，他成為罕見在菜鳥球季打出身價後的仍願留在小市場球員的超級巨星，為維持聯盟的平衡帶來希望。之前在被問及續約的可能性時，安戴托昆波靦腆地表示，只要球隊繼續努力為他打造一個奪冠團隊，他就會留在密爾瓦基。

公鹿上個賽季拿下70勝，連續第二個球季在東區刷新最佳戰績。雖曾打入2019年東區決賽，但今年密爾瓦基未能跨過季後賽第二輪。

送出布萊德索（Eric Bledsoe）與希爾（George Hill）外加3枚首輪選秀權，從鵜鶘換來哈勒戴是個戰力升級，但和國王隊就波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）先簽後換交易卻破局。這對公鹿圍繞安戴托昆波打造奪冠團隊的努力是個打擊， 一度危及這位球星留隊的可能。

喬丹 國王隊 字母

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