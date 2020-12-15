NBA／睽違1年半復出 杜蘭特：再次感受自己像球員

杜蘭特經過一年半時間休養，終於復出。（美聯社）

經過一年半時間休養阿基里斯腱傷勢，2014年獲得NBA年度MVP的杜蘭特（Kevin Durant）終於復出，13日熱身賽他首度代表籃網隊出賽，上場24分鐘攻下15分、3籃板和3助攻，率隊以119：114擊敗巫師隊，賽後直呼心情「超級緊張」。

杜蘭特去年總冠軍賽傷了阿基里斯腱，從勇士 隊轉戰籃網後已休養一整個賽季，他透露復出前心情十分焦慮，「我預見這件事很久了，九個月到十個月前就想像會是什麼情況，這是我職業生涯新章節，我感覺有些緊張，尤其受到新冠肺炎疫情 衝擊，我看不到未來。而當賽季即將開始，我才開始有感受。」

回歸球場第一次得分，杜蘭特就以爆扣拉開序幕，全場12投5中的他笑說，總體感覺很不錯，「回到正軌，回到球場，再次感受像是個球員，我不認為自己真的打很好，不過仍有些不錯的時刻。」他還提到，賽後就收到許多親友的電話和訊息，關心他感覺如何，他也將復出戰視為很好的起步。

不只杜蘭特回歸，2月因肩傷賽季提前報銷的明星後衛厄文 （Kyrie Irving）也重返球場，且上場17分鐘就以9投7中表現攻下18分，但他賽後再度拒絕媒體受訪；厄文上周已因違反聯盟接受媒體採訪規定，遭罰款2萬5000美元。