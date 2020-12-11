NBA／要在快艇退休？喬治續約4年 價值2.26億

雖隊友不爽，喬治仍拿到快艇肥約。（美聯社）

洛杉磯 快艇隊前鋒喬治（Paul George）拿到了一份肥約。根據「ESPN」知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，6次入選全明星隊的喬治在公開宣布要在快艇隊退休 的一周後，簽下直至2024-25的延長合約，價值2.26億元。喬治原本在本球季結束後擁有球員選項。

根據沃納羅斯基的說法，原有2021-22年的3790萬元的球員選項將被放棄，改為延長4年，價值約1.9億元。喬治本季薪資將維持3550萬元不變。報導也指出，他的新合約包括2024-25賽季時球員選項，屆時他將年滿35歲。

喬治一直是快艇隊的中流砥柱。但在上個球季西區決賽在3勝1負優勢遭逆轉金塊隊淘汰後，他聲稱全隊在季前對奪冠的期待心理並未貫徹至季後賽。但其隊友公開表態不同意此說法，並在休賽期中普遍傳出對喬治未得冠軍卻享有明星待遇感到不悅。

在2019年大手筆在自由球員市場爭取雷納德（Kawhi Leonard）加盟，並以巨額交易換得喬治後，體壇對快艇隊的期望很高。但未達期望的結果引發了人們對球隊前景提出質疑，尤其是雷納德和喬治都有權在明年離隊。但報導普遍指出，快艇仍然致力於留下這兩位球星。

現在喬治簽下了他的新支票 。雷納德是否比照辦理還有待觀察。