NBA／暗示快續約…字母哥生日 隊友送20支鋼筆

隊友頻送鋼筆給字母哥，暗促其早日續約。（美聯社）

在22日提前續約期限逐漸逼近的情況下，公鹿隊上季年度MVP安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）仍不打算決定動向，在10日接受訪問時強調，雖然在生日時收到了隊友送來的20支鋼筆，暗示他盡快簽字續約，但他強調目前仍把心思放在即將開打的球季上，不打算對外討論合約問題。

與公鹿僅剩一年合約的安戴托昆波，在22日前都能與球隊提前簽下一張5年總價2億2800萬元的頂級合約，不過隨著時間不斷逼近，安戴托昆波始終未表態，也讓公鹿隊友都感到憂心，甚至在他26歲生日時不斷送鋼筆給他。

「起初，我並沒有意會到這是什麼意思，米道頓（Khris Middleton）先給了我一支筆，這讓我不斷思考這是什麼意思，最後我才意識到他要我簽約。」談到隊友的有趣舉動時，安戴托昆波說：「當時我只能一直笑，然後第二次、第三次，最後我得到20支筆。」

雖然還不願談續約事宜，但安戴托昆波認為球隊在休賽季期間補進了明星後衛哈勒戴（Jrue Holiday）、克雷格（Torrey Craig）、奧古斯丁（DJ Augustin）、富比士（Bryn Forbes）等球員，讓他感到相當滿意，「我們補進的球員，都是能幫上球隊的，尤其哈勒戴不僅是個很棒的領導者，他還很好相處、能控球、得分和防守，他就是我們球隊最需要的那類球員。」

另一名年度MVP籃網隊杜蘭特（Kevin Durant）在因傷缺席一個賽季後，也對於新賽季的到來躍躍欲試，他透露不僅將在最熟悉的小前鋒位置出賽，還可能要代打到中鋒，談到球隊在訓練營的磨合狀況時說：「我們陣中有冠軍球員，有打過季後賽 第七戰的球員，這些經驗對於我們了解彼此有很大幫助，大家就好好期待吧。」