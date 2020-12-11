我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新居家令讓加州疫情緩解？專家：未來數周更危險

拜登、賀錦麗 獲選時代雜誌年度風雲人物

NBA／暗示快續約…字母哥生日 隊友送20支鋼筆

體育新聞組／綜合報導
隊友頻送鋼筆給字母哥，暗促其早日續約。（美聯社）
隊友頻送鋼筆給字母哥，暗促其早日續約。（美聯社）

在22日提前續約期限逐漸逼近的情況下，公鹿隊上季年度MVP安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）仍不打算決定動向，在10日接受訪問時強調，雖然在生日時收到了隊友送來的20支鋼筆，暗示他盡快簽字續約，但他強調目前仍把心思放在即將開打的球季上，不打算對外討論合約問題。

與公鹿僅剩一年合約的安戴托昆波，在22日前都能與球隊提前簽下一張5年總價2億2800萬元的頂級合約，不過隨著時間不斷逼近，安戴托昆波始終未表態，也讓公鹿隊友都感到憂心，甚至在他26歲生日時不斷送鋼筆給他。

「起初，我並沒有意會到這是什麼意思，米道頓（Khris Middleton）先給了我一支筆，這讓我不斷思考這是什麼意思，最後我才意識到他要我簽約。」談到隊友的有趣舉動時，安戴托昆波說：「當時我只能一直笑，然後第二次、第三次，最後我得到20支筆。」

雖然還不願談續約事宜，但安戴托昆波認為球隊在休賽季期間補進了明星後衛哈勒戴（Jrue Holiday）、克雷格（Torrey Craig）、奧古斯丁（DJ Augustin）、富比士（Bryn Forbes）等球員，讓他感到相當滿意，「我們補進的球員，都是能幫上球隊的，尤其哈勒戴不僅是個很棒的領導者，他還很好相處、能控球、得分和防守，他就是我們球隊最需要的那類球員。」

另一名年度MVP籃網隊杜蘭特（Kevin Durant）在因傷缺席一個賽季後，也對於新賽季的到來躍躍欲試，他透露不僅將在最熟悉的小前鋒位置出賽，還可能要代打到中鋒，談到球隊在訓練營的磨合狀況時說：「我們陣中有冠軍球員，有打過季後賽第七戰的球員，這些經驗對於我們了解彼此有很大幫助，大家就好好期待吧。」

季後賽

上一則

足球／追隨馬拉度納而去…義傳奇羅西殞落

下一則

NBA／要在快艇退休？喬治續約4年 價值2.26億

延伸閱讀

NBA服裝新規 教練不用穿正裝 但要全程戴口罩

NBA服裝新規 教練不用穿正裝 但要全程戴口罩
NBA／球星客場輪休 NBA擬罰10萬

NBA／球星客場輪休 NBA擬罰10萬
NBA／羅斯蛻變 化身活塞精神領袖

NBA／羅斯蛻變 化身活塞精神領袖
NBA前半賽季 勇士直播14場聯盟第2多

NBA前半賽季 勇士直播14場聯盟第2多

熱門新聞

SBL裕隆納智捷洋將、喬丹女婿克里斯馬斯（Rakeem Christmas）是個不折不扣的動漫迷，他的最愛就掛在臉上，口罩上的圖案正是近來最夯的日本動漫「鬼滅之刃」。(中央社)

口罩一戴全洩底 喬丹女婿是忠實動漫迷

2020-12-05 20:00
挪威三鐵選手艾登（前）頭戴彰化順澤宮冠軍帽參加由職業鐵人三項運動組織（PTO）舉辦的2020鐵人三項冠軍賽，以3小時5分6秒成績奪冠。（圖取自instagram.com/gustav_iden）

台灣「順澤宮」神帽再現！挪威選手艾登 鐵人3項奪冠

2020-12-07 17:25
灰狼球星唐斯透露自己家族包含母親在內，共有7人因染疫過世，是疫情最大受害者之一。( 美聯社)

NBA／不只母親染疫亡 唐斯曝身邊有6位親人也病逝

2020-12-05 02:30
詹姆斯表示希望在球員生涯尾聲，能有機會和兒子小詹姆斯在同個舞台競技。(美聯社)

NBA／續約湖人重點不是錢 詹姆斯：想和兒子同場打球

2020-12-08 17:43
羅爾斯頓曾五度打下大滿貫雙打冠軍。(美聯社)

網球／5度大滿貫得主 名人堂球星癌症過世

2020-12-07 18:38
「籃球之神」喬丹球衣（圖左）和美國前總統歐巴馬的球衣（圖右），本周皆在網路拍賣會上拍出創紀錄天價。(Getty Images)

創歷史新高！喬丹、歐巴馬的實戰球衣拍出天價

2020-12-05 02:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…
台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈

台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈
快看世界／中國科興疫苗 與西方疫苗有何不同？

快看世界／中國科興疫苗 與西方疫苗有何不同？
販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網

販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網
蜜蜂收集糞便塗抹家門！竟然是為了防範牠

蜜蜂收集糞便塗抹家門！竟然是為了防範牠