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NBA／不參加訓練泡夜店 哈登犯眾怒恐遭調查

體育新聞組╱綜合報導
缺席兩天後哈登終於現身訓練營。（美聯社）
缺席兩天後哈登終於現身訓練營。（美聯社）

火箭隊球星哈登（James Harden）雖然終於在8日現身訓練營，但之前的缺席風波愈演愈烈，首日缺席後被拍下出入夜店的照片，新任總教練西拉斯（Stephen Silas）也不知道他的歸隊時間表，引發聯盟其他球隊高層不滿，認為哈登的行為不僅缺乏職業道德，可能對球員賦權議題造成影響。

ESPN名記沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，哈登已出席第三天的訓練營，接受新冠病毒篩檢。但他前兩天的缺席原因不明。

火箭在今年休季期間風波不斷，「MVP連線」哈登與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）先後表達離隊意願，在衛斯特布魯克已經被送往巫師隊後，雖然球團重申希望哈登留隊決心，但日前傳出他希望被交易到籃網隊後，又無端缺席訓練營，動向引發討論。

在哈登再次缺席後，西拉斯坦言，哈登的缺陣確實讓球隊感到挫折，「我們沒有任何（歸隊）時間表，肯定希望隊上最好的球員能在這邊，他是可以為自己解釋原因的人，肯定有理由，他必須告訴大家。」

哈登除了缺席，還被拍到在夜店進出，讓目前因為疫情風聲鶴唳的其他球隊感到不滿，要求聯盟介入調查，以避免影響聯盟對於球員權利的賦予。

至於傳出哈登希望能被交易到籃網，籃網新任總教練奈許（Steve Nash）向球員喊話，不要受謠言影響，「希望他們不要覺得我們在想著外面更好的人，或正在徵募其他球員，我已經很滿意目前的陣容」。

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