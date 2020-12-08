NBA／球星客場輪休 NBA擬罰10萬

雷納德是NBA「自主健康管理」最知名的例子。（Getty Images）

在令人失望的2019-20球季中，NBA 公牛隊曾參與了幾場球員因「負荷管理」（load management）而休兵的比賽。很難說這是好事還是壞事，但起碼該隊在2019年12月14日對上快艇隊時，就因雷納德（Kawhi Leonard）以「傷病管理/左膝酸痛」休兵，而以109：106獲勝，為上個球季難得的勝場。

但現在NBA官方不再坐視這種情況持續下去，打算對此祭出10萬元罰款，至少是針對全國轉播的比賽。

這對那些「輪休」的超級球星錢包會有影響嗎？可能不會。但新政策代表了在2019-20年重啟泡沫期間的低收視率以及新冠疫情 導致的收入短缺後，聯盟最新的生財之道。

雅虎體育引述消息和更新後的「球員休息政策」指出，NBA官方要求，除了例外情況，球隊不應在同一場比賽中讓多位健康球員休息，而球隊也不應在客場讓健康球員休息。就算球隊決定讓健康球員休息，也須讓他們的身影能被球迷看見。

NBA同時也將2019-20賽季復賽的規則延伸到本賽季，任何一支球隊只要戰績能躋身前10種子之內，都能爭取季後賽 出線機會，較上季多增加一席種子排名。