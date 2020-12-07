NBA／獨行俠斥資巨幅海報超吸睛 見證唐西奇魔幻之旅

達拉斯獨行俠唐西奇在2019-20年賽季首度成為明星賽先發。（Getty Images）

達拉斯獨行俠斥資在一棟大樓掛上長達數十公尺的唐西奇巨幅海報。（取材自推特）

隨著新賽季即將開啟，各球團逐步動起來，像是達拉斯獨行俠就斥資在一棟大樓掛上長達數十公尺的唐西奇（Luka Doncic）巨幅海報，特別引人注目；球團也在推特 上傳了這張海報圖片，並用「Luka Magic」來見證他在2019-20年賽季的魔幻旅程。

這張巨幅海報是以城市為背景，並用24張唐西奇不同時期的球場照片，從皇馬時期的7號球衣到獨行俠77號球衣和明星賽2號球衣，構成一個流動般的切入突破連續動作圖；另外5張照片則是唐西奇的慶祝神情，最後一張更讓他戴上皇冠。

海報上記錄著唐西奇在2019-20年賽季獲得的榮耀，首度成為明星賽先發，且入選年度最佳第一隊。看到如此霸氣的巨幅海報，唐西奇隨後就在個人推特上轉發，並表達了對達拉斯這座城市滿滿的愛。

在唐西奇的帶動下，獨行俠不僅登上耶誕大戰的舞台，同時在例行賽第一階段更有14場比賽全美直播，和塞爾蒂克、勇士 、鵜鶘並列聯盟第2多，甚至壓過快艇、籃網、公鹿等隊。