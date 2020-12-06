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NBA／哈登、西蒙斯互換東家？ 柏金斯：有6成把握

體育新聞組／綜合報導
現任球評的前NBA球員柏金斯有6成把握，認為下賽季季中會看到西蒙斯（左）與哈登（右）互換交易。（美聯社）
現任球評的前NBA球員柏金斯有6成把握，認為下賽季季中會看到西蒙斯（左）與哈登（右）互換交易。（美聯社）

日前NBA休士頓火箭將衛斯特布魯克（Russell Westbrook）交易，也正式宣告陣中昔日雙MVP連線正式拆夥，不過火箭仍有顆燙手山芋尚待解決，另一MVP哈登（James Harden）該何去何從？現任球評的前NBA球員柏金斯（Kendrick Perkins）就提出自己看法，他認為下賽季初火箭將與76人進行交易，兩位巨星哈登及西蒙斯（Ben Simmons）會互換球衣，且機率高達60%。

柏金斯表示，火箭並不急著送走哈登，並嘗試將他帶入開季名單：「他們沒有考慮交易哈登，除非他們能換得與哈登相同水平、或是接近的選手，火箭想要厄文（Kyrie Irving），這也是雙方交易停滯不前的原因，我認為火箭會打完上半季或是進行30場比賽後，再觀察球隊的狀況來做決定。」

柏金斯也強調，若火箭開季狀況不佳，費城76人將成為哈登的下家，更提到西蒙斯將成為球隊互換的對象：「下季請密切關注76人，如果他們沒有達到預期的戰績，而總教練瑞佛斯（Doc Rivirs）仍沒有辦法解決西蒙斯與安比德（Joel Embiid）相容問題的話，可以預期新任總管莫雷也將會積極追求昔日子弟兵哈登。」

「我幾乎有60％的把握，如果火箭狀況不佳，我認為火箭將會交易哈登換取西蒙斯。」

NBA 費城 厄文

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