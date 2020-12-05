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上半季吸睛賽程 柯瑞vs.里拉德 元旦鋒線演好戲

記者張大仁／綜合報導
柯瑞。（Getty Images ）
柯瑞。（Getty Images ）

NBA官方4日發布2020-21賽季前半季賽程，充滿了高度對抗娛樂性。

稍早前公布的前3場全美轉播比賽是最受期待的比賽。包括開幕戰之夜由布魯克林籃網隊和金州勇士隊擔綱，杜蘭特（Kevin Durant）將對上老東家；聖誕節大賽則是新舊鋒衛對決，包括詹姆斯（LeBron James）單挑唐西奇（Luka Doncic）以及安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）迎戰柯瑞（Stephen Curry）。

NBA發布的12月22日至3月4日上半季賽程中，雅虎體育選出幾場最佳對決。

1月8日紐奧良鵜鶘隊對上夏洛特黃蜂隊。鮑爾（Ball）一門三傑中的兩人將首度登場，效力鵜鶘的朗佐（Lonzo）比黃蜂選秀探花拉梅洛（LaMelo）多3年NBA經驗，手足同室操戈值得一看。

1月26日休士頓火箭隊主場迎戰華盛頓巫師隊，以及2月15日巫師隊主場對上火箭隊。沃爾（John Wall）自2018年12月之後就未登場，而穿上巫師4號球衣的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）如何挑戰沃爾和哈登（James Harden）的雙人組合，也頗耐人尋味。

1月18日布魯克林籃網隊主場對上密爾瓦基公鹿隊，1月21日公鹿隊主場迎戰洛杉磯湖人隊，2月18日湖人隊主場對籃網隊。兩屆總冠軍賽MVP杜蘭特傷癒復出，近36歲的詹姆斯追求披上紫金球袍的第二座總冠軍，安戴托昆波期待與兩人並駕齊驅。

里拉德。（路透）
里拉德。（路透）

1月1日和3日勇士隊對上波特蘭拓荒者隊，3月3日拓荒者隊主場迎戰勇士隊。過去5年雙方在季後賽三度相遇，勇士隊在13場季後賽中贏了12場，柯瑞與里拉德（Damian Lillard）將再度上演鋒線對決，但這次身邊少了湯普森（Klay Thompson）。

2月3日亞特蘭大老鷹隊主場對達拉斯獨行俠隊，2月10日老鷹隊主場對獨行俠隊。老鷹隊在2018年NBA選秀時將唐西奇交易至獨行俠隊，可能是聯盟史上最糟的交易之一。

勇士 NBA 柯瑞

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