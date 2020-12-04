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換來沃爾 火箭想用這招留哈登 有用嗎？

記者張大仁／綜合報導
沃爾（左）將成哈登（右）場上新夥伴。（Getty Images）
沃爾（左）將成哈登（右）場上新夥伴。（Getty Images）

在長達月餘與哈登（James Harden）的不和傳言後，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）終於被火箭隊交易至巫師隊，換來沃爾（John Wall）和3個首輪選秀權。據聞這可能會提高哈登留在火箭隊的意願，因為就場上磨合來說，他偏好沃爾勝過衛少。

《ESPN》名記「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）指出，哈登刻意放話說比較欣賞沃爾而不是衛斯特布魯克，更對衛少的交易起了推波助瀾的效果。

哈登與衛少的不和已是眾所周知，因此衛斯特布魯克的出局也就不足為奇了。哈登和前選秀狀元沃爾是好友，沃爾曾於2017年至休士頓參加哈登主辦的JH-Town Weekend名人慈善籃球賽。當然，當火箭將保羅（Chris Paul）交易至雷霆隊換來衛少前，哈登和衛少也曾是密友。

沃納羅斯基指出，「在近年的球員替換中，哈登較願與沃爾共事而非衛斯特布魯克。保羅加入，然後離開；現在的衛斯特布魯克也一樣。」

他說，「這是否足以說服哈登長期待在火箭隊，火箭也不確定，但他們現在比較有信心。不過請記住：哈登還有2年合約，所以明年確定哈登和沃爾會聯手開季出賽，希望沃爾能夠重回全明星身手，畢竟他曾4度入選明星賽，也是選秀狀元。如果真是如此，那麼留下哈登就會比較有希望。」

現在，火箭隊只希望哈登能在沃爾身上找到他的後場最佳配合夥伴，並從此在火箭隊過著幸福快樂的日子。

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