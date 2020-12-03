NBA／詹姆斯vs.唐西奇 聖誕大戰精采可期

詹姆斯相信湖人會連霸。（路透資料照片）

媒體2日公布NBA 新賽季聖誕大戰戲碼，衛冕軍湖人 隊將出戰獨行俠隊，詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）的對決成為焦點，湖人在休賽季重整戰力大有斬獲，詹姆斯認為，新賽季將很有機會複製今年的奪冠旅程。

NBA今年受到新冠肺炎疫情 影響，上賽季雖然晚了4個月落幕，但為了趕上一年一度的聖誕大戰，聯盟也與球員工會達成協議在23日展開新賽季。

聖誕大戰5場比賽組合也在2日出爐，包括湖人出戰獨行俠、快艇對決金塊、籃網對戰塞爾蒂克、勇士作客公鹿和熱火迎戰鵜鶘。

湖人在休賽季補強有成，詹姆斯說：「這一切都始於健康，雖然需要點運氣，但健康才是必須的，我們變得更年輕，有27歲的控球後衛（施羅德）、27歲的最佳第6人（哈瑞爾），還有小加索，他不僅是最佳防守球員還有高籃球智商。」

詹姆斯連續14年在聖誕大戰登場，追平湖人已逝球星布萊恩（Kobe Bryant）的紀錄，而他生涯在聖誕大戰的總得分僅差布萊恩35分，有望在今年改寫，湖人隊史則是第47次在聖誕大戰出賽，僅次於尼克的53次。

獨行俠執行唐西奇新賽季的1017萬元合約，談到對於新賽季的期待，他強調，這個夏天不斷在尋求進步，朝著奪冠的目標前進，但疫情可能會成為新賽季最大變數。

唐西奇說：「在這段大流行期間，所有東西都不同了，有些球員可能會生病，有10天無法與球隊同行，這會造成很大的影響。」