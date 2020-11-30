NBA專欄／沒綠衫軍血統 海瓦德注定出走

三年前，27歲的海瓦德（Gordon Hayward） 和塞爾蒂克簽下了四年1億2800萬的合約，最後一年的3400萬為球員選項，當時沒人想到，接下來三年的波士頓 生涯，海瓦德竟會走得如此艱辛。第一年只打一場球就受重傷整季報銷，第二年重返賽場卻因為狀況調整而失去先發位置，好不容易上季又搶回先發，卻又兩度受傷加上疫情 影響而走得跌跌撞撞，即使帶傷拼戰季後賽，依舊改變不了被熱火淘汰的命運。

三年後，海瓦德決定跳出合約，並與黃蜂簽下四年1億2000萬新約。從爭冠熱門跳去重建球隊，將滿31歲的海瓦德為何決意要走？

結論說在前面，目前為止海瓦德個人還沒有透露原因。但若從過去塞爾蒂克的傳統及文化來看，海瓦德要走的主要原因不全是為了錢，也不只是因為黃蜂的全力爭取，而是因為波士頓已不再會是屬於他的家。這裡，已是泰托姆（Jayson Tatum）的家，也是布朗（Jaylen Brown）的家。也許厄文 （Kyrie Irving）同樣早早看清了這一點，所以先一步選擇跳船走人。

回頭去看綠衫軍的隊史，過往的綠色王朝都是由自家拔擢的新秀所建立起來的，從八○年代的柏德（Larry Bird）和麥克海爾（Kevin McHale），七○年代的懷特（Jo Jo White），到六○年代的羅素（Bill Russell），塞爾蒂克的當家球星都是當時的聯盟看板人物。在這座城市打球，背負的是全聯盟的關注及壓力。而拿下過17次冠軍的塞爾蒂克，過去的奪冠班底都需要強大的「本家球星」做骨幹，鮮少有非綠軍血統出身的球星能夠搶入核心位置，或是登上頭牌地位。

少見的例外，就是2008年的GAP時代，那也是塞爾蒂克最近一次奪冠。當時引進賈奈特（Kevin Garnett）和艾倫（Ray Allen）兩大外援，搭配皮爾斯（Paul Pierce），綠衫軍總算成功登頂，一甩22年無冠的窘境。但這套奪冠配方，並沒給失落已久的波士頓帶來連霸的新王朝。

而今，塞爾蒂克已經培養出了新世代的兩大本家球星，泰托姆和布朗也簽下大約，沒有綠軍血統的海瓦德，再怎麼看也只能算是庶出的王子，面對嫡長子的興起，也只能識時務地放掉手中的權杖，遠走另建山頭。

除此之外，海瓦德還有什麼一定要走的原因？也許他會擔心自己再待一年可能會被當做利用的籌碼給出清；也可能在泰托姆更加成熟之後，海瓦德預想自己即使能夠健康出賽，也可能失去主導空間及戰術機會，就此被打壞身價；也可以猜想，海瓦德覺得自己在大學恩師手下打球三年已算仁至義盡。

不過，從另一個角度想，這三年來塞爾蒂克也算是已經找出沒有海瓦德也能贏球的辦法，兩方就此分手，或許也並不全是壞事。何況一年前，黃蜂的主控華克（Kemba Walker）才跳去塞爾蒂克，而今夏洛特從綠軍手中搶了一個海瓦德回來，說來這也是種宿命般的補償吧!