批NBA無硬漢 馬丁諷賈奈特「吉娃娃」

野獸派前鋒馬丁（左）大嗆現今NBA生態與前球星賈奈特。（路透資料照片）

舊時代NBA 球員往往認為當今世代後輩球風不如以往強硬，退役球星野獸前鋒馬丁（Kenyon Martin）顯然也抱持這樣看法，近期他以此為文也點名過往一票硬漢，只是賈奈特（Kevin Garnett）不但意外不在其中，更被點名只會裝兇耍狠。

馬丁先是感嘆說：「在今日的NBA，沒有所謂『硬漢』存在的必要，因為聯盟不允許這樣的人存在，你馬上就會被驅逐出場，而且下重手犯規消失了，沒有人因此而槓上，所以也不需要這些『硬漢』出來調停，像我們這類人滅絕了。」

接著他點名道：「我跟一些不畏肢體碰撞且不怕幹起來的人對抗過，像是柯爾曼（Derrick Coleman）、藍道夫（Zach Randolph）、衛斯特（David West）、戴維斯（Antonio Davis）還有湯瑪斯（Kurt Thomas），我很尊敬這些傢伙。」

但馬丁話鋒一轉，批評起了賈奈特來，「你不能把觀賞用的犬隻變成看門狗，賈奈特就只是中看不中用，他是吉娃娃內心，外表有杜賓狗身型，我曾當面跟他說，『你會只會吠而已』，他根本不敢動我」，顯然完全不把賈奈特看在眼裡。