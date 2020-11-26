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NBA／續約安戴托昆波 公鹿有自信

體育新聞組╱綜合報導
公鹿使盡全力要留下字母哥。（路透）
公鹿使盡全力要留下字母哥。（路透）

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）是否會提前和公鹿完成續約，在這個自由市場開啟的時間點格外引人注目，甚至也牽動著聯盟其他球隊的可能布局。

《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）即透露，在最近幾個星期內，公鹿球團對於續約安戴托昆波的自信已經逐步提升，他們相信事情將會轉往良好的方向發展。

「他們相信當Giannis從希臘返回密爾瓦基後，結果將有利於他們。」溫德霍斯特說。

安戴托昆波目前還剩下一年合約，倘若與公鹿達成續約協議，他將有機會拿到一份5年2.28億元到2.44億元的超級合約。

根據先前的消息，安戴托昆波休賽季期間一直在希臘名門奧林匹亞科斯對的主場訓練，包括公鹿兩名助教奧本海默（Josh Oppenheimer）和貝克（Vin Baker）都隨侍在側，協助他進行訓練。另一方面，球團也和安戴托昆波保持密切聯繫。

為了加強「字母哥」續留的信心，公鹿在自由市場動作頻頻，透過交易找來哈勒戴（Jrue Holiday），並且陸續簽下富比士（Bryn Forbes）、克雷格（Torrey Craig）、奧古斯丁（DJ Augustin）、波提斯（Bobby Portis）、康納頓（Pat Connaughton）。

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