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NBA／搶大牌試水溫！傳熱火以5年1.9億續約阿德巴約

記者張大仁╱綜合報導
熱火傳與阿德巴約達成5年大型合約。（美聯社）
熱火傳與阿德巴約達成5年大型合約。（美聯社）

媒體報導，邁阿密熱火隊計畫與全明星中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）簽下大型續約合同，未來5年支付1.63億元至1.96億元，具體金額取決於2021年的薪資上限和其全明星身分。他將成為2017年選秀梯隊泰托姆（Jayson Tatum）、米契爾（Donovan Mitchell）和福克斯（De'Aaron Fox）之後，第4位簽下最大延長合約的球員。

阿德巴約的續約時機令人驚訝。如果熱火等到下個休賽期再簽下這位23歲的球員，就有足夠的薪水空間來追求頂薪等級的自由球員，而且是直指2屆MVP安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）；提供阿德巴約大約顯然是先試水溫。

熱火籃球營運總裁萊利（Pat Riley）並未因薪資上限而停止追逐大牌自由球員。從他在2019年說服巴特勒（Jimmy Butler）由費城七六人隊轉至熱火隊可知，追求安戴托昆波並非不可能，只是比較複雜一點。

邁阿密在自由球員市場的操作，都以保持2021年薪資上限的彈性為前提。萊利簽下布拉德利（Avery Bradley），並以一年合約與第二年球隊選擇權與德拉基奇（Goran Dragic）和長人雷納德（Meyers Leonard）續約。不過在宣布簽下阿德巴約後，決定不與克勞德（Jae Crowder）和瓊斯（Derrick Jones Jr.）續簽多年合約讓人好奇。

不過阿德巴約仍是值得投資的球員。自從熱火隊在選秀第14順位挑中後，每個球季都在進步。上個球季首度入選全明星和最佳防守球員。他平均登場33.6分鐘，場均15.9分，外線命中率55.7％，罰球命中率69.1%，可拿下10.2個籃板和5.1助攻，為2019-20球季僅有的3名攻守達15-10-5的球員之一，另兩人是安戴托昆波和小沙朋尼斯（Domantas Sabonis）。

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