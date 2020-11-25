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NBA／戴維斯留湖人 為簽約年限費思量

體育新聞組╱綜合報導
戴維斯續留湖人一年應無懸念。（美聯社）
戴維斯續留湖人一年應無懸念。（美聯社）

NBA衛冕軍湖人隊的補強在前鋒莫里斯（Markieff Morris）續約1年後大致底定，但也傳出尚未續約的明星大前鋒戴維斯（Anthony Davis），儘管留隊已成定局，但仍未決定簽約長度。

湖人上季奪下隊史第17冠，季後面臨多名主力合約到期或跳脫合約的狀況，讓制服組費盡心思維持戰力，在交易來施羅德（Dennis Schröder）後，又陸續簽下哈瑞爾（Montrezl Harrell）、馬修斯（Wesley Matthews）和小加索（Marc Gasol），並與凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、莫里斯達成續約協議。

從快艇隊換到同城湖人的哈瑞爾受訪透露，前東家沒有想過要留下他，「如果你在一個地方待久了，肯定會想繼續留著，我很尊敬前隊友們及球隊，但就像我說的，若他們希望我回去，我會回去，可惜事實並非如此。」

季後跳脫合約的戴維斯，雖然傳出與湖人續約已成定局，但所屬經紀團隊仍在思考合約年限長度，包括最快在明年季後就能跳脫合約，傾向以「1＋1（球員選擇權）」的方式，確保明年季後能重新獲得選擇權。

湖人

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