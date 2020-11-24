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NBA／交易大風吹…小加索當湖人 卡珍斯搭火箭

體育新聞組／綜合報導
湖人簽下小加索（左），連冠能力再加強。（路透）
湖人簽下小加索（左），連冠能力再加強。（路透）

NBA交易大門一開啟就十分熱鬧，上月剛打下隊史第17座金杯的湖人隊也動作頻頻，奪冠功臣朗多（Rajon Rondo）雖轉戰老鷹隊，但「紫金軍團」換來雷霆隊後場好手施羅德（Dennis Schroder）、挖來快艇隊「年度最佳第六人」哈瑞爾（Montrezl Harrell），23日再和擁有一枚冠軍戒的小加索（Marc Gasol）達成協議，為禁區補強戰力。

去年助暴龍隊打下隊史首冠的小加索和湖人達成2年合約協議，根據消息來源，小加索年薪是拿10年以上的老將底薪256萬元。

湖人和騎士交易後，已經以延伸條款裁掉交易來的貝爾（Jordan Bell），35歲的小加索加入後有10名球員合約在身，當家球星戴維斯（Anthony Davis）完成續約將成第11人，球隊薪資空間還有機會給至少3名球員一年底薪合約，為連霸鋪路的補強計畫還沒結束。

小加索的哥哥加索（Pau Gasol）曾是「紫金王朝」重要班底，且小加索2007選秀會正是被湖人挑中，但當時直接被交易到灰熊隊換來哥哥加索。

小加索生涯前10個球季都在灰熊度過，去年轉戰暴龍馬上成為隊史首冠功臣，新球季有機會挑戰個人第2枚冠軍戒。加索兄弟生涯都曾為灰熊和湖人效力，成為另項有趣紀錄。

不只上季西區居首的湖人動作不斷，上季摘下東區頭號種子的公鹿隊也持續補強，先後補進富比士（Bryn Forbes）和克雷格（Torrey Craig），加強板凳深度；公鹿新球季仍以「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）為重心，先前還在自由球員市場找來哈勒戴（Jrue Holiday）、奧古斯丁（D.J. Augustin）和波提斯（Bobby Portis），但未能成功網羅波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanović），讓安戴托昆波續約增加變數。

火箭放棄打小球，引進卡珍斯。（Getty Images）
火箭放棄打小球，引進卡珍斯。（Getty Images）

此外，火箭上季交易大限前送走中鋒卡佩拉（Clint Capela），執行了瘋狂的迷你小球實驗。如今在總管與總教練雙雙下台一鞠躬後，球團顯然改變了策略，不但透過交易得到長人伍德（Christian Wood），現在更簽下了卡珍斯（DeMarcus Cousins）。

「The Athletic」記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，卡珍斯與火箭將簽下1年合約，且他透露早在7月份復賽階段，火箭就對這位力求重返NBA的昔日明星中鋒有興趣，此外球團著眼長人補強也相當明顯，有傳言說有興趣交易巫師中鋒布萊恩（Thomas Bryant）。

而在「泡泡」季後賽打出亮眼成績的爵士隊後衛米歇爾（Donovan Mitchell）提前和爵士完成續約協議，5年新約共1.63億元，加上激勵獎金，總值將達1.95億元。

爵士高價續約米歇爾。（美聯社）
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