NBA／朗多轉戰老鷹 海瓦德去黃蜂

朗多告別湖人，轉戰老鷹，（Getty Images）

NBA各隊持續進行球員簽約，朗多（Rajon Rondo）轉戰老鷹，海瓦德前往黃蜂，在波特蘭找到生涯第二春的安東尼（Carmelo Anthony）也將續留拓荒者。

塞爾蒂克小前鋒海瓦德（Gordon Hayward）本季效率不差，繳出17.5分6.7籃板4.1助攻，但仍選擇不執行3400萬的球員選項，以四年1.2億元的合約轉戰黃蜂。

海瓦德簽下大約轉投黃蜂。（美聯社）

湖人 先前透過交易找來板凳暴徒施羅德（Dennis Schroder），就有報導指出這是因為自認留下朗多機會不高，當時也出現流言表示快艇與老鷹可能出手搶人，「ESPN」記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）如今也公布答案。

沃納羅斯基透露，朗多與老鷹協議簽約，將以2年1500萬元價碼投奔亞特蘭大 ，他本人也在社群媒體 發文告別湖人，證實離開消息，此外楊恩（Trae Young）也分享自己與著老鷹球衣朗多的合成照，表達喜悅。

拓荒者休賽季顯然把目標擺在側翼戰力升級，先是透過交易得到了柯文頓（Robert Covington），又簽下了瓊斯（Derrick Jones Jr.）還留下了胡德（Rodney Hood）。又有最新消息指出，安東尼確定以1年合約回歸波特蘭。

暴龍後衛范弗利特（Fred VanVleet）則與球團達成續約協議，將簽下四年8500萬元的合約，第四年為球員選項。范弗利特上季場均17.6分6.6助攻，暴龍和新陣容仍年輕，依舊是東區強力的競爭者。