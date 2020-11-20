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NBA／又傷了！湯普森跟腱撕裂 連2年報銷

記者張大仁／綜合報導
湯普森自2019年受傷一役後，將連續兩年在場邊觀戰。（美聯社）
湯普森自2019年受傷一役後，將連續兩年在場邊觀戰。（美聯社）

在傳出湯普森（Klay Thompson）練球時再度受傷的訊息後，金州勇士隊終於不得不面對最糟結果。根據雅虎體育報導，湯普森18日在南加州訓練比賽中阿基里斯腱（又稱跟腱）撕裂，在錯過2019-20球季後，整個2020-2021球季也將報銷。

雅虎體育報導，30歲的湯普森在18日下午分組對抗練習賽中傷了他的右腿，勇士總管麥爾斯（Bob Myers）當下擔心情況可能很不樂觀。19日早上在洛杉磯進行MRI檢查後，這種擔憂不幸成真，湯普森明年大部分時間將繼續在場外加油，進行復建和修復傷勢。

這將是湯普森因傷缺席的連續第二個賽季。他在2019年NBA總決賽第6場比賽中撕裂了前十字韌帶（ACL），勇士隊當年敗給多倫多暴龍隊。他在2019-2020賽季完全沒有上場。

今年勇士隊也面對球星柯瑞（Steph Curry）的手部骨折問題，導致本賽季以15勝50敗的戰績告終，是歷來NBA最差戰績。

預計柯瑞在12月22日即將展開的新賽季中可以恢復全部實力，但他在努力帶領勇士隊重返巔峰的路上可能必須獨撐大局，因為五次入選全明星賽的湯普森無法與他攜手共行。

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