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NBA新球季季後賽 續辦附加賽

體育新聞組／綜合報導
NBA新球季沿用季後賽附加賽制度。（歐新社）
NBA新球季沿用季後賽附加賽制度。（歐新社）

NBA新賽季將在12月22日開打，季前重磅消息頻傳，先是雷霆隊後場大將保羅（Chris Paul）轉戰太陽隊、火箭隊「大鬍子」哈登（James Harden）拒絕球隊端出的頂薪續約條件，塞爾蒂克隊前鋒海瓦德（Gordon Hayward）也決定延長球員選項到選秀會之後。

2017年改披綠衫軍戰袍的海瓦德，在波士頓飽受傷病所苦，穿著新東家戰袍的第一戰就因嚴重腳傷整季報銷，上季季後賽第一輪又成傷兵，分區決賽才回歸；但30歲的海瓦德仍有市場競爭力，老鷹隊釋出極大興趣。

聯盟18日公布新賽季重要時程和賽制，除了仍會舉辦明星賽，上季採用的季後賽附加賽制度也沿用到2020-21賽季。

如同先前公告，新賽季30隊各進行72場例行賽，聯盟進一步公告賽制，各隊和同分區球隊各打3場、和不同分區的15支球隊各進行1次主、客場，例行賽於12月22日到明年5月16日間舉行。

新賽季明星賽周是3月5日到10日，11日開始接續例行賽賽程，若明星賽前有因故未完成的賽事，將順延到明星賽周後舉行。

上季在奧蘭多迪士尼「泡泡」復賽的季後賽附加賽制度，調整後新球季沿用，分區例行賽的7到10名都能參與7、8種子之爭。

新賽制由例行賽第7、8名先進行加賽，勝隊列第7種子，第9、10名也打1場加賽，勝隊再與7、8名之戰的敗隊加賽，勝隊就是第8種子。

附加賽時間在5月18日到5月21日，季後賽於5月22日開戰，最晚進行到7月22日，和因新冠肺炎疫情延期到2021年的東京奧運開幕日同一天。

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