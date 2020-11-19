NBA／眾望所歸…選秀狀元出爐 愛德華加盟灰狼

愛德華是今年選秀狀元。（美聯社）

雖比原定日期晚了5個月，明尼蘇達灰狼隊18日在NBA 2020年選秀大會第一順位選擇了愛德華（Anthony Edwards），成為今年選秀狀元。

榜眼為威斯曼（James Wiseman），由金州勇士隊選中；小鮑爾 （LaMelo Ball）則成為選秀探花，加入夏洛特黃蜂隊。

來自亞特蘭大的後衛愛德華身高6呎5寸、體重220磅，就讀喬治亞大學。他將與明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）和控球後衛羅素（D'Angelo Russell）共組灰狼核心。愛德華場均19.1分，曾獲選東南聯盟年度新人。

除了愛德華外，中鋒威斯曼和後衛小鮑爾是今年選秀最受關注的人選。灰狼隊選中愛德華，是因為威斯曼與唐斯同為中鋒，而小鮑爾與羅素對位。

NBA選秀原定於6月進行，但由於新冠疫情持續，被延後至賽季結束後才舉行。舉行地點也由往年例行的紐約市 移至康州Bristol的ESPN園區，並以視訊方式進行。NBA總裁席佛（Adam Silver）主持第一輪選秀，副總裁譚惠民（Mark Tatum）照例主持第二輪。

獲選的新秀將不再打拉斯維加斯的NBA年度夏季聯賽，而是幾乎正式展開生涯第一個NBA賽季，因為各隊訓練營即將於12月1日展開。