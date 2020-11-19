我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣防疫升級 12月1日起入境 不論國籍須附陰性證明

寫移民掙扎 華裔作家游朝凱 獲美國家圖書獎小說獎

NBA／眾望所歸…選秀狀元出爐 愛德華加盟灰狼

記者張大仁／綜合報導
愛德華是今年選秀狀元。（美聯社）
愛德華是今年選秀狀元。（美聯社）

雖比原定日期晚了5個月，明尼蘇達灰狼隊18日在NBA 2020年選秀大會第一順位選擇了愛德華（Anthony Edwards），成為今年選秀狀元。

榜眼為威斯曼（James Wiseman），由金州勇士隊選中；小鮑爾（LaMelo Ball）則成為選秀探花，加入夏洛特黃蜂隊。

來自亞特蘭大的後衛愛德華身高6呎5寸、體重220磅，就讀喬治亞大學。他將與明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）和控球後衛羅素（D'Angelo Russell）共組灰狼核心。愛德華場均19.1分，曾獲選東南聯盟年度新人。

除了愛德華外，中鋒威斯曼和後衛小鮑爾是今年選秀最受關注的人選。灰狼隊選中愛德華，是因為威斯曼與唐斯同為中鋒，而小鮑爾與羅素對位。

NBA選秀原定於6月進行，但由於新冠疫情持續，被延後至賽季結束後才舉行。舉行地點也由往年例行的紐約市移至康州Bristol的ESPN園區，並以視訊方式進行。NBA總裁席佛（Adam Silver）主持第一輪選秀，副總裁譚惠民（Mark Tatum）照例主持第二輪。

獲選的新秀將不再打拉斯維加斯的NBA年度夏季聯賽，而是幾乎正式展開生涯第一個NBA賽季，因為各隊訓練營即將於12月1日展開。

NBA 鮑爾 紐約市

上一則

足球專欄／德國遭6球血洗 勒夫還不下台？

下一則

NBA新球季季後賽 續辦附加賽

延伸閱讀

NBA／為留字母哥 公鹿再招波格丹諾維奇

NBA／為留字母哥 公鹿再招波格丹諾維奇
莫德納新冠疫苗也報捷 美股道瓊早盤大漲逾330點

莫德納新冠疫苗也報捷 美股道瓊早盤大漲逾330點
伊州新冠住院患者破5000 醫院再度喊停非緊急手術

伊州新冠住院患者破5000 醫院再度喊停非緊急手術
李連杰、成龍之後…這回換他攜手「星爵」好萊塢出任務

李連杰、成龍之後…這回換他攜手「星爵」好萊塢出任務

熱門新聞

邁阿密馬林魚隊(Miami Marlins)13日宣布聘請擁有30多年棒球營運經驗的伍佩琴(Kim Ng)為球團新任總經理。(美聯社)

MLB首位球隊女總管 華裔伍佩琴主掌馬林魚

2020-11-13 13:04
老虎伍茲（左）為首次奪下名人賽冠軍，並樹立個人障礙的強森（右）披上冠軍綠夾克。（美聯社）

高球名人賽／強森首穿綠夾克 低於標準桿20桿破紀錄

2020-11-16 02:30
伍珮琴。（取材自推特）

MLB主席恭喜伍佩琴：當年聘用她就是希望失去她

2020-11-14 02:15

NBA／柯瑞揪勇士隊友練球 林書豪也在列！

2020-11-12 02:15
18日下午的最新消息，湯普森在練習時，右小腿受傷；傷勢暫時不明，要等待檢驗。(Getty Images)

正準備復出…勇士湯普森又受傷了

2020-11-19 00:26
「台捷組合」謝淑薇與史翠可娃攜手登上女雙年終球后，也是謝淑薇生涯第一次登上女雙年終球后。（取材自WTA官網）

網球／「台捷組合」傳捷報 謝淑薇首登WTA女雙年終球后

2020-11-16 23:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全球最嚴重染疫死亡率排行榜：第一名北達科他州

全球最嚴重染疫死亡率排行榜：第一名北達科他州
一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻

一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻
民主黨國會議員要求明年對川普政府全面展開犯罪調查

民主黨國會議員要求明年對川普政府全面展開犯罪調查
莫德納疫苗生產廠商：大規模生產 面臨三項巨大挑戰

莫德納疫苗生產廠商：大規模生產 面臨三項巨大挑戰
美貌曾與林青霞齊名 胡慧中偶被巧遇62歲模樣曝光

美貌曾與林青霞齊名 胡慧中偶被巧遇62歲模樣曝光