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NBA／戴維斯跳出合約 德羅展續留馬刺1年

體育新聞組／綜合報導
戴維斯跳脫合約。（美聯社）
戴維斯跳脫合約。（美聯社）

ESPN記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）指出，NBA交易市場在16日開啟，從目前流言滿天飛情況來看勢必熱鬧非凡，而在交易市場之外，各個潛在自由球員也陸續作出對於合約選項的決定。

最引人矚目的自然是戴維斯（Anthony Davis）跳出合約，不過預計續簽湖人只是時間問題，但也決定恢復自由身的朗多（Rajon Rondo）就不被看好回歸，凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、布萊德利（Avery Bradley）與麥基（JaVale McGee）則尚未確定是否執行選項續留。

馬刺的德羅展（DeMar DeRozan）決定執行其合約最後一年的球員選擇權，價值2770萬元。他在2016年與暴龍隊簽下1.39億元的5年合約，於2018年被交易至馬刺。

其他握有合約選項的球員動向包括：柯利（Mike Conley）續留爵士、佛尼爾（Evan Fournier）續留魔術、貝頓（Nicolas Batum）續留黃蜂、波特（Otto Porter Jr.）續留公牛、史奈爾（Tony Snell）續留活塞，馬修斯（Wesley Matthews）則選擇跳出，進入自由球員市場。

至於其他執行球員選項期限在後者也有幾位重要球員在內，可望牽動整體大局。像是塞爾蒂克的海瓦德（Gordon Hayward）、騎士的佐蒙德（Andre Drummond）、獨行俠的小哈德威（Tim Hardaway Jr.）、灰狼的強森（James Johnson）、熱火的歐林尼克（Kelly Olynyk）、金塊的葛蘭特（Jerami Grant）等人都在其列。

德羅展決定在馬刺再待一年。（美聯社）
德羅展決定在馬刺再待一年。（美聯社）

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