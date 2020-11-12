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NBA／火箭人事地震 衛少想離開

體育新聞組／綜合報導
衛少（右）想離開火箭隊的傳言大起。（路透）
衛少（右）想離開火箭隊的傳言大起。（路透）

根據「The Athletic」知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的最新消息，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）由於對火箭的未來不確性感到憂慮，因此傳出想要離開休士頓

衛斯特布魯克是在2019年夏天透過交易從雷霆轉戰火箭，不過在季後賽第二輪5戰遭到湖人淘汰，隨後球隊面臨人事大地震。總教練丹東尼（Mike D'Antoni）下台，總管莫雷（Daryl Morey）也因個人因素辭掉職位，而由西拉斯和史東（Rafael Stone）分別接任。

有鑑於球隊的震盪，先前有消息傳出哈登（James Harden）和衛斯特布魯克都表達了對於球隊未來建軍方向的擔憂。

衛斯特布魯克加入火箭第一年繳出平均27.2分7.9籃板7助攻的成績，投籃命中率為47.2%；而在季後賽中，衛斯特布魯克表現明顯下滑，場均僅17.9分7籃板4.6助攻，投籃命中率42.1%。

雖然傳出離開休士頓的想法，不過衛斯特布魯克接下來3季年薪分別高達4100萬美元、4400萬美元、4700萬美元，放眼全聯盟恐怕沒幾支球隊能夠承擔這樣的薪資。

美元 季後賽 休士頓

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