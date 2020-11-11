NBA選秀會18日登場 自由市場20日開市

試訓表現不佳，待位選秀狀元愛德華行情下滑。（路透）

NBA 和球員工會為新賽季達成協議，雙方共同宣布，2020到21球季將於12月22日開打，每隊將進行72場比賽，選秀會訂11月18日登場，兩天後開啟自由球員市場。

受新冠肺炎疫情 影響，NBA上季從3月停賽，7月底才在奧蘭多迪士尼重啟賽程，10月湖人隊在「小皇帝」詹姆斯領軍下帶回總冠軍，為特別的疫情賽季正式畫下句點。

新球季受疫情影響仍多，休季期縮短，18日選秀會登場，20日開啟自由市場，球員22日起就能和球隊簽約。

緊接著的各隊訓練營將於12月1日開跑，12月22日例行賽登場，每隊將在自家主場出賽，但會減少每隊旅行次數，類似今年大聯盟的方式，移動到另一個城市後、會和該地隊伍多交手幾場。

聯盟薪資上限每年增幅約在3%到10%之間，但今年受疫情影響，各隊薪資上限是和上季相同的1億9140萬元，豪華稅門檻也維持1億3262萬元。

目前勇士 、籃網、塞爾蒂克和76人隊都會達豪華稅門檻，不過聯盟已明訂，球隊的球場收入若減少，稅收也會下降。

以勇士來說，光「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson），及格林（Draymond Green）和威金森（Andrew Wiggins）的薪資，新賽季已超過1億3000萬元，若球隊最終薪資是1億7200萬，而新賽季收入減少3成，就可省近5000萬元的豪華稅。