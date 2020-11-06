NBA／勇士擬選秀權換球星 各隊不放人

衛斯曼普遍被認為是今年選秀狀元。（美聯社）

金州勇士 隊目前持有2020年第二順位選秀權，如何運用現在成為一個大問題。

擁有第一順位選秀權的明尼蘇達灰狼隊和勇士隊都有意將各自選秀權用來交易全聯盟最佳球員。但ESPN報導，縱使勇士隊有意交易選秀權，但其他球隊恐怕不會輕易用球星作為交換。

消息人士透露，華盛頓巫師隊不願意用27歲得分後衛比爾（Bradley Beal）來換取任何一個選秀權，費城 76人隊不想讓出西蒙斯（Ben Simmons），鳳凰城太陽隊也無意交易得分後衛布克（Devin Booker）。

那麼，勇士會尋求交易其他球星還是保留選秀權以為未來發展著想？它當然可以用選秀權換取一名球星，不過勇士隊一直希望保有今年的選秀權。能否找到既適合即戰力又能在未來成長為主幹的球員？很難說，尤其是今年選秀隊伍中沒有明確的優秀球員。

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）可能會挑上曼菲斯大學中鋒衛斯曼（James Wiseman），他普遍被認為是今年選秀狀元，似乎很適合目前的球隊陣容。但他也可能更偏愛像是喬治亞大學的愛德華（Anthony Edwards）或愛阿華大學的哈利 伯頓（Tyrese Haliburton）這樣的全能後衛，或者是像以色列籍的阿夫迪賈（Deni Avdija）或佛州大的瓦賽爾（Devin Vassell）般的側翼球員。

參加選秀的球員此起彼落，在6月18日之前，相關的說法還是會一路喧囂下去。