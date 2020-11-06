NBA／西拉斯接火箭教頭 哈登有意見？

西拉斯接掌火箭兵符。（美聯社）

過去擔任獨行俠助理教練的西拉斯（Stephen Silas）正式接掌休士頓 火箭，取代丹東尼（Mike D'Antoni）成為隊史第14任總教練。不過，根據「紐約時報 」知名記者史坦（Marc Stein）透露，西拉斯並非球隊得分王哈登（James Harden）最屬意的總教練人選。

報導指出，哈登原本屬意的總教練人選是魯烏（Tyronn Lue）和盧卡斯（John Lucas），火箭歷經多次面試 決擇出三位總教練候選則分別是小范甘迪（Jeff Van Gundy）、盧卡斯（John Lucas）和西拉斯。

從老闆、總教練到球員，火箭對於最終人選卻是出現分歧。老闆費爾蒂塔（Tilman Fertitta）對小范甘迪感興趣，總經理史東（Rafael Stone）傾向盧卡斯，哈登（James Harden）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）則是不希望效力小范甘迪。

在這樣的歧見之下，史東最終選擇了西拉斯作為接替總教練人選。這樣的結果也讓史坦認為，球團這個決定會不會造成哈登的不滿，進而產生嫌隙？