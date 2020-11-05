NBA／慧眼挑中阿德巴約 熱火總裁萊里：愛死他了

阿德巴約的表現令人驚艷。（歐新社）

熱火總裁萊里（Pat Riley）在2017年以首輪第14順位挑選阿德巴約（Bam Adebayo）時，他並沒有想到這名年輕長人會在生涯第3年就入選明星賽，更協助球隊重返總冠軍賽 。

「當我們選中他時，我們沒有想到他會如此快就成為一位明星球員，當時我們只認為他是一位優秀的球員，我們甚至不知道他的品格有多好。當我們發現他的個性、忠誠和團隊意識，加上他的天賦，我們就知道選到的人有多特別。」萊里說。

年僅23歲的阿德巴約被扶正先發之後，本季出戰72場，平均攻下15.9分10.2籃板5.1助攻1.3阻攻1.1抄截，獲選年度防守第二隊。而在季後賽 中，阿德巴約也有平均17.8分10.3籃板4.4助攻的貢獻，投籃命中率達到56.4%。

「他是一個全方位的球員，但他仍需要持續拓展自己的技術，他可以做到的，因為他就是一個追求進步的球員，願意為此付出努力。」

萊里說：「我愛死阿德巴約了。訓練可以帶給你信心，在你做好準備後，你就會對場上的表現有信心。所以阿德巴約會持續拓展他的比賽，他會在各個面向有所成長。」