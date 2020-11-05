我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

剩4州未確定 川普唯一勝算押在賭城？

NBA／慧眼挑中阿德巴約 熱火總裁萊里：愛死他了

體育新聞組／綜合報導
阿德巴約的表現令人驚艷。（歐新社）
阿德巴約的表現令人驚艷。（歐新社）

熱火總裁萊里（Pat Riley）在2017年以首輪第14順位挑選阿德巴約（Bam Adebayo）時，他並沒有想到這名年輕長人會在生涯第3年就入選明星賽，更協助球隊重返總冠軍賽

「當我們選中他時，我們沒有想到他會如此快就成為一位明星球員，當時我們只認為他是一位優秀的球員，我們甚至不知道他的品格有多好。當我們發現他的個性、忠誠和團隊意識，加上他的天賦，我們就知道選到的人有多特別。」萊里說。

年僅23歲的阿德巴約被扶正先發之後，本季出戰72場，平均攻下15.9分10.2籃板5.1助攻1.3阻攻1.1抄截，獲選年度防守第二隊。而在季後賽中，阿德巴約也有平均17.8分10.3籃板4.4助攻的貢獻，投籃命中率達到56.4%。

「他是一個全方位的球員，但他仍需要持續拓展自己的技術，他可以做到的，因為他就是一個追求進步的球員，願意為此付出努力。」

萊里說：「我愛死阿德巴約了。訓練可以帶給你信心，在你做好準備後，你就會對場上的表現有信心。所以阿德巴約會持續拓展他的比賽，他會在各個面向有所成長。」

季後賽 總冠軍賽

上一則

足球分析／席丹奇兵奏效 皇馬勝國米

下一則

網球／史上第4人 納達爾晉升「千勝俱樂部」

延伸閱讀

NBA／字母哥若轉隊 專家看好勇士

NBA／字母哥若轉隊 專家看好勇士
NBA／詹姆斯大三元 湖人滅熱火封王！奪隊史17冠

NBA／詹姆斯大三元 湖人滅熱火封王！奪隊史17冠
NBA／巴特勒5數據冠全隊 詹姆斯後第一人

NBA／巴特勒5數據冠全隊 詹姆斯後第一人
NBA／巴特勒大三元 熱火111：108險勝湖人

NBA／巴特勒大三元 熱火111：108險勝湖人

熱門新聞

約克維奇今年平山普拉斯紀錄無望。（歐新社）

維也納網賽 ／約克維奇68分鐘、汀恩94分鐘 直落2都掰掰

2020-10-31 02:15
前籃網球星杜蘭特。Getty Images

致敬杜蘭特崇拜塗鴉大師 籃網新球衣大膽設計流出

2020-10-30 16:04
米勒家族有意將旗下的美國職籃NBA猶他爵士隊（Utah Jazz）與爵士主場以16.6億美賣給軟體公司Qualtrics創辦人史密斯（Ryan Smith，圖），雙方已達成協議。美聯社

NBA猶他爵士隊驚傳易主

2020-10-29 14:54
美國職棒洛杉磯道奇球場10月30日起設置美國大選投票所，許多身兼球迷的選民投票之後，在觀眾席最上層停留拍照。(中央社)

洛杉磯道奇球場變大選投票所 另類催出投票人潮

2020-11-01 14:16
過去擔任獨行俠隊助理教練西拉斯（Stephen Silas）正式進駐休士頓火箭，成為球隊隊史第14任總教練。(取材自官方推特)

NBA／西拉斯接掌火箭 史上第5對總教練父子檔

2020-10-31 02:05
達比修有。（Getty Images）

MLB／賽揚獎入選名單 亞洲投手3人占一半

2020-11-02 22:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登拿下密西根 離當選只差6票

大選開票／白登拿下密西根 離當選只差6票
白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝

白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝
1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票
白登即使輸掉賓州 拿下這三州仍可勝選

白登即使輸掉賓州 拿下這三州仍可勝選
再質疑開票結果！川普：我的領先奇蹟般消失 非常奇怪

再質疑開票結果！川普：我的領先奇蹟般消失 非常奇怪