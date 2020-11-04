NBA／騎士為了加速重建 主力全部交易也在所不惜

戴拉維多法（背對）合約到期，勒夫（面對）也可能交易。（美聯社）

連續兩年戰績都在聯盟後段班，這讓騎士老闆吉伯特（Daniel Gilbert）似乎是按捺不住！據《ESPN》專家溫德霍斯特（Brian Windhorst）的報導，騎士希望可以加速重建腳步，透過簽約或交易補強球隊陣容。

報導指出，騎士補強的主要籌碼是930萬元的全額中產特例和2020年首輪第5順位選秀權。而在自由球員部份，湯普森（Tristan Thompson）和戴拉維多法（Matthew Dellavedova）都是合約到期，佐蒙德（Andre Drummond）則是握有球員選項。

幾位有約在身的主力球員，從勒夫（Kevin Love）到塞克斯頓（Collin Sexton）、波特（Kevin Porter）、葛蘭德（Darius Garland）、南斯（Larry Nance Jr）、歐斯曼（Cedi Osman）等，甚至都有可能會成為交易籌碼。

「就我所知，戰績一直處於低谷的克利夫蘭騎士，希望能夠加速重建，他們打算稍微加快腳步。」溫德霍斯特在自己的節目中說道。