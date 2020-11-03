NBA／莫雷找到新東家 出任76人總裁

莫雷出任76人隊籃球業務總裁。（美聯社）

新任費城 76人隊籃球業務總裁莫雷（Daryl Morey）表示，他對環繞球星恩比德（Joel Embiid）和西蒙斯（Ben Simmons）打造的奪冠隊伍深具信心。

莫雷在公布人事令的虛擬新聞發布會上說：「我的目標是贏得總冠軍，所以無論要做什麼，我們都會做。」「但是我要說當有兩名24歲和26歲的球星在陣容裡時，我真的無法讓瑞佛斯（Doc Rivers）去休士頓 執教。」

莫雷上月離開負責該隊籃球業務十多年的休士頓火箭隊，說他打算「休息一年」。他去年因支持香港維權運動，引發中國 當局不滿，停止轉播NBA比賽。市場揣測他的去職與此有關，但莫雷並未明言。

他2日和上月離開快艇隊的瑞佛斯一起召開記者會，列席者還包括76人隊經理布蘭德（Elton Brand）老闆哈里斯（Josh Harris）。

莫雷說，「我和瑞佛斯在閒聊中，對球員的組成談得越深，就對這支球隊的潛力更感到興奮。」他稱讚霍福特（Al Horford）、理查森（Josh Richardson）、哈里斯（Tobias Harris）和其他去年加入76人隊的年輕球員潛力，並誓言全力支持瑞佛斯。