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NBA／詹皇需「負荷管理」？歐巴馬：事情丟給戴維斯做

體育新聞組／綜合報導
詹姆斯場上太過操勞，連前總統歐巴馬都為他發聲。（路透資料照片）
詹姆斯場上太過操勞，連前總統歐巴馬都為他發聲。（路透資料照片）

今年12月將滿36歲的詹姆斯（LeBron James），雖然狀態依然持續高峰，但在近期一個脫口秀節目中，詹姆斯的年齡也遭到前美國總統歐巴馬（Barack Obama）調侃。

「他肯定會有一些上場時間限制，我不確定他在前半賽季會願意回防。」歐巴馬說。過去曾對「負荷管理」多有評論的詹姆斯則是笑著回應，「前半賽季？我一整個賽季都會好好選一下要打的比賽。」

歐巴馬回應道：「你可要好好為關鍵的比賽省點力，事情全丟給戴維斯（Anthony Davis）做就好了。」詹姆斯也一搭一唱地說：「所以這就是我們把他找來的原因。」

征戰17個賽季的詹姆斯，堪稱是有史以來最耐戰的球員之一。生涯例行賽累積上場時間達到4萬8551分鐘，居史上第8，將成為史上第7位上場時間破5萬分鐘的球員；而他更是歷史上唯一一位在季後賽累積上場時間超過1萬分鐘的球員。

根據先前報導，聯盟希望能在聖誕節前啟動新賽季，但對於才結束賽季的球員來說，顯然會認為準備的時間不太足夠，因此多數球員希望能在1月開打，這其中就包括詹姆斯，這也形成目前談判的分歧點。

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