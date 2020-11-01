NBA／獨行俠想找「第3顆星」 搭唐西奇、波爾辛吉斯

唐西奇（左）和波爾辛吉斯帶給獨行俠強大未來性，仍需要一位球星做為幫手。（路透）

唐西奇（Luka Doncic）和波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）合體的第一年，獨行俠取得43勝32敗的成績，以西區第7種子身分挺進季後賽 。儘管首輪6戰不敵快艇，但獨行俠的未來前景可說是一片光明。

然而，若想在競爭激烈的西區更上層樓，獨行俠顯然在陣容上仍需要進行補強。根據達拉斯當地媒體報導，獨行俠球團期盼能夠透過交易拿到一位球星，來和唐西奇和波爾辛吉斯組成鐵三角。

消息指出，獨行俠總管尼爾森（Donnie Nelson）十分積極在推動這件事情，並向聯盟各球隊透露，為了能夠獲得「第三顆星」，獨行俠甚至願意接收其他球隊想脫手的合約；同時全隊除了兩大核心外，其餘球員都可以做為交易籌碼。

另一方面，獨行俠在今年選秀會上握有首輪第18順位和第二輪第31順位，他們也希望透過交易，將選秀權提升到樂透順位。

而據達拉斯記者湯遜（Brad Townsend）的報導，在唐西奇打出接近MVP的賽季後，不少球員經紀人已經向獨行俠透露，他們旗下客戶非常樂意能和這位當紅炸子雞搭檔合作。