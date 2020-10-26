NBA視界／聖誕節前開打 長痛不如短痛

本季NBA 在湖人隊於10月11日奪冠後正式畫下句點，僅僅兩周過去就有消息指出，新賽季將在12月22日開打，當然一切還需等聯盟與各球團達成共識，才能確定開打日期。一旦12月22日開打日定案，兩賽季間隔將只有72天。比起正常約120天要短了不少，例行賽場次也將從原本的82場縮減至72 場。

原本外界預測，各球團會希望盡可能延後開季，原因在於目前疫情 仍充滿不確定性，晚點開打有機會開放球迷入場，獲得門票收入。2019-20、2020-21兩賽季已受到影響，如2020-21賽季延至明年初開打，那麼2021-22賽季也勢必無法恢復以往正常模式，一場疫情將影響三個賽季，長痛不如短痛，應該是聯盟想要盡早開賽的主要考量點。

年底開打的另一個好處在於，開季日就在聖誕節前三天，球迷有機會在一開始就看到精采的聖誕大戰，算是另類體驗，也可以提早抓住NBA全球球迷的眼球。

提早開季有好的一方面，當然也有壞的面向， 12月22日開季，估計至7月底結束，緊接著就是2021東京奧運 ，或多或少將影響球員為國出征的意願，畢竟休息時間太少，將大大增加傷病風險。除此之外，休賽季縮水更將影響到自由球員市場簽約時間，球團和球員洽談薪資時間將被壓縮，不利於球團補強陣容以及球員在市場中的自由流動。

本賽季在奧蘭多重啟時，聯盟做了新的嘗試。讓排名第八的拓荒者和排名第九的灰熊多打一輪3戰2勝的季後賽挑戰賽，勝者再對上排名第一的湖人，聯盟預計在下個賽季將採取類似做法，來彌補少打的10場例行賽。

此外，因為疫情一延再延的NBA選秀會確定11月18日登場，將採取遠距線上選秀，這也疫情下不得不然的抉擇。