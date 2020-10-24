NBA／快艇要再起 歐尼爾：快甩掉喬治

歐尼爾（左）暗諷霍華德（右）搭順風車。（路透）

雷納德（Kawhi Leonard）與喬治（Paul George）轉戰快艇一同聯手，第1季最終搞砸了3勝1負領先優勢不敵金塊，無緣跟湖人 在西冠上演「洛城內戰」，這失望結局也讓退役傳奇球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）獻策該發動交易。

歐尼爾在自家播客節目與來賓談到，「快艇該擺脫掉某個人」，當被逼問是誰時，他也要對方猜猜看，歐尼爾接著強調：「你得用喬治換來2位有實力且好用的球員，因為我需要雷納德當家作主，而不是分權而治。」

歐尼爾進一步指出：「你看，當雷納德還在多倫多的時候，他知道他就是隊上第一人，隊上每個人也都知道這點，但現在還有另一個人覺得他也是當家的。」言下之意，顯然認為雙星組合不但未相輔相成，反倒彼此影響發揮空間。

另一方面，歐尼爾也暗諷洛杉磯 湖人隊中鋒霍華德（Dwight Howard）的媚俗，在Instagram Live上自吹自擂。

他在最新播客中暗示，霍華德過去4季換了4支球隊，只是個「搭順風車」的人，不應該用這種方式慶祝自己的球隊獲勝。

他在播客中說：「你知道我不喜歡球員做什麼嗎？不少球員喜歡在instagram吹牛，吹噓自己是獲得冠軍的主因。」「我不會點名。但請貼一張圖片就好，然後安靜坐好，因為你什麼也沒做。」