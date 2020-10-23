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NBA／大范甘迪掌鵜鶘 可望13年後再上演兄弟對決

體育新聞組／綜合報導
大范甘迪將執教鵜鶘。（美聯社）
大范甘迪將執教鵜鶘。（美聯社）

NBA各隊在今年季後進行總教練大搬風，繼76人、快艇、溜馬隊陸續敲定新總教練人選後，22日鵜鶘隊也宣布由前活塞隊總教練大范甘迪（Stan Van Gundy）接掌兵符，而他的弟弟小范甘迪（Jeff Van Gundy）目前也在火箭隊的教練人選名單中，兄弟可望再次領軍對決。

曾執教熱火、魔術、活塞隊，並在2009年帶領魔術闖進總冠軍賽的大范甘迪，與鵜鶘簽下複數年合約接掌球隊總教練兵符，成這支年輕球隊隊史第7位總教練。

鵜鶘上賽季告別戴維斯（Anthony Davis）後，陣中仍有威廉森（Zion Williamson）、鮑爾（Lonzo Ball）、英格倫（Brandon Ingram）等潛力球員，威廉森更是球隊與聯盟都力捧的新世代球星，不時被拿出來與詹姆斯（LeBron James）、名人堂球星巴克利（Charles Barkley）比較；大范甘迪認為，威廉森擁有獨一無二的天賦，「我不確定是否有人具備和他一樣的才能，他是獨一無二的，這種身材、敏捷性和爆發力的結合，從未有過。」

大范甘迪上任後的第一個考驗是剩不到1個月的選秀會，今年鵜鶘除握有首輪第13順位籤外，還有3個2輪籤，他說：「我們有9位25歲以下球員，球隊充滿天賦，也有很多效率和職業道德極佳的老將，球員構成相當平衡，球隊未來令人期待。」

而小哥哥3歲的小范甘迪，曾執教尼克與火箭隊，前東家火箭今年與總教練丹東尼（Mike D'Antoni）分道揚鑣，小范甘迪再次出現在候選名單，兄弟有望在相隔13年後再次帶兵對決；目前火箭考慮的人選另有助理教練盧卡斯（John Lucas II）、獨行俠隊助理教練西拉斯。

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