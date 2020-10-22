NBA新賽季 最快聖誕節開打

目前新賽季可能在聖誕節至馬丁路德金恩紀念日間開打。（美聯社）

NBA 聯盟本周將與電視轉播合作夥伴討論2020-21年賽季開始的時間。據了解，目前雙方共識都希望賽季能夠愈早開打愈好。

報導指出，聯盟原先曾考慮在2月或3月時候開啟新賽季，原因是冀望疫情 的可能減緩，藉此讓更多球迷能夠進場觀看，增加門票相關收入。不過這個時間點開打除了讓NBA球員可能被迫缺席東京奧運 外，也將全面影響到下一個賽季行程。

據資深媒體人西蒙斯（Bill Simmons）的說法，他認為基於各種理由，NBA顯然傾向於更早開啟新賽季，聖誕節會是個理想的時間點，但能否迅速達成籌備工作、如期開打，這也是一大難度。如果繼續推遲下去，馬丁路德金恩紀念日（1月18日）或許是另一個指標。

「明年賽季開幕戰可能會介於聖誕節和馬丁路德金恩紀念日之間。」西蒙斯說。

西蒙斯也透露，在疫情何時趨緩無人能知的情況下，聯盟和球團已有共識，下個賽季將是一個過渡期，但不要因此影響到2021-22年賽季的正常進行。

「只有上帝知道疫情何時可以好轉？球迷何時可以回來？4月還是5月，誰知道呢？但他們必須確保下個賽季能盡快開始，再繼續等下去只會持續影響下下個賽季行程。」

「所以我認為他們正在說服自己。我知道他們本周要與電視轉播單位進行會談，希望能越早開始賽季越好，或許只打72場、70場比賽、減少移動時間、縮減明星周休息時間等，希望能在5到6個月之內完成整個賽季，讓聯盟回歸正常的軌道。」西蒙斯說。

「我曾認為新賽季要到3、4月才會開始，不過現在看來，它將很快來臨。」西蒙斯說。