NBA／魯烏掌舵快艇 肩負奪冠重任

魯烏（Tyronn Lue）在NBA 給人的印象，大概是在2001總冠軍賽 時遭艾佛森（Allen Iverson）晃倒並跨過的經典畫面。也許身為職業球員時期的魯烏並不是太出色，但作為球隊教頭，他可就不那麼容易被晃倒了。

快艇隊宣布，將與魯烏簽下一份五年合約，以總教練的身分帶領球隊前進。球隊高層在兩周前選擇與合作七年的總教頭瑞佛斯（Doc Rivers）分道揚鑣，上季作為快艇隊首席助理教練的魯烏，這次終於扶正成為一把手。

魯烏14年的職業球員生涯，共效力八支球隊。稱得上是NBA浪人，在1999-2000以及2000-2001湖人 王朝時期曾隨隊拿下兩枚冠軍戒指。生涯數據8.5分、3.1助攻、1.7籃板的數據，只能算是一名角色球員。

在2009賽季結束後選擇高掛球鞋，他在2011賽季展開了自己的教練生涯。首先在塞爾蒂克隊擔任助教，當時的總教練就是瑞佛斯。他在2013球季跟隨瑞佛斯加入快艇教練團，延續兩人的合作關係。魯烏在2014離開瑞佛斯的系統，並在2015-19四個賽季裡擔任騎士隊的總教練。2015-16賽季，魯烏以菜鳥總教練的身分帶領球隊奪冠，也為克里夫蘭這座城市帶來隊史首冠。

上季回鍋快艇擔任首席助教，讓他與瑞佛斯再續前緣。快艇在上季迎來了雷納德（Kawhi Lenoard）和喬治（Paul George）兩大補強，在本季被視為奪冠熱門的球隊之一，卻還是在西區第二輪的賽事中以4：3遭到金塊隊逆轉。

以快艇的實力，本季雖不能說可在西區稱霸，但也不應該在第二輪就止步，如今教練團全面改組，除魯烏升任總教頭外，還找來了退役三分射手畢拉普斯（Chauncey Billups）擔任首席助教，球團的目的就是要在下季打敗湖人成為洛城一哥，並拿下隊史首冠。