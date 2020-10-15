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NBA／季後10人恐異動 湖人衛冕考驗管理階層

體育新聞組／綜合報導
湖人下季可能難見這番情景。（美聯社）
湖人下季可能難見這番情景。（美聯社）

洛杉磯湖人擊敗邁阿密熱火奪下隊史第17座冠軍後，追平波士頓塞爾蒂克的史上最多冠紀錄，不過緊接著球團也將在休賽季面臨考驗，包括將有5人成為自由球員，以及戴維斯（Anthony Davis）在內的5人握有球員選項，要如何維繫冠軍班底，亦或是組建戰力更為堅強的衛冕之師，將考驗著湖人管理階層。

湖人在今年奪冠後，陣中將僅剩下包括詹姆斯（LeBron James）、庫茲瑪（Kyle Kuzma）在內的6名球員有合約在身，奪冠主力陣容中戴維斯、凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、朗多（Rajon Rondo）以及麥基（JaVale McGee）和未參與復賽的布萊德利（Avery Bradley）將保有下賽季合約選擇權，而哈沃德（Dwight Howard）、莫里斯（Markieff Morris）、威特斯（Dion Waiters）、史密斯（J.R. Smith）和達德利（Jared Dudley）則將成為自由球員。

除了戴維斯是湖人必須留下的未來核心外，包括「KCP」凱威爾波普、朗多、哈沃德、莫里斯都在今年總冠軍賽和季後賽期間貢獻良多，豐富的季後賽經驗和關鍵時刻的表現更是湖人奪冠的重要因素之一，儘管下個賽季朗多與哈沃德都將滿35歲，但對於志在二連霸的湖人來說，兩人都是不可缺的因素。

儘管在湖人奪冠後，媒體也陸續報導了湖人可能在留下戴維斯後，繼續籌組三巨頭的計畫，但不論是透過清出的薪資空間來簽下第三名巨星，抑或是拿年輕的庫茲瑪作為交易籌碼，是否要犧牲現有的陣容和良好化學效應，都必須是湖人球團必須好好考量的。

志在二連霸的湖人下賽季肯定會遭遇更大的阻力，不僅是新賽季可能要在更短的時間內完成82場例行賽，對於平均年紀偏高的湖人來說增添不少變數，另外，包括勇士、籃網等隊都可能在下賽季以完整陣容回歸，都可能成為湖人的新阻礙。

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