54歲的黃立成近年頻繁投入高槓桿交易，屢次遭到強制清算，被網友封為「清算之王」。(本報資料照片)

曾是紅遍華語樂壇的「麻吉大哥」，如今成為加密貨幣 市場的話題人物。54歲的黃立成 近年頻繁投入高槓桿交易，屢次遭到強制清算，2026年11月媒體報導其累計虧損估達3570萬美元，即使交易帳戶曾一度只剩1.5美元，他仍持續進場，被網友封為「清算之王」。

從L.A. Boyz、麻吉、17直播，到電影投資、NFT與區塊鏈事業，黃立成的跨界經商經歷受到關注；更令人好奇的是，他曾在短短3天內讓交易帳戶資產暴增逾84倍，也多次在市場反轉時慘遭清算。他為何有底氣承受巨額損失？究竟高槓桿交易有何吸引力，又隱藏哪些風險？

「清算之王」有多慘 3570萬美元蒸發

黃立成近年頻繁進行加密貨幣高槓桿交易，屢次爆倉。2026年6月，他曾在8小時內遭清算10次，8月媒體更指出，其累計清算次數已接近500次，因此被封為「清算之王」。

10月底，他又在6小時內被清算8次，帳戶一度僅剩1.5美元。11月報導估算，累計虧損達3570萬美元，約新台幣11億元。不過，各報導統計時間與損益口徑不同，不能直接視為最終淨損。

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豪賭底氣 演藝收入、17直播與幣圈布局

黃立成早年以L.A. Boyz走紅，後來組成麻吉，並跨足演員、夜店、藝人經紀及電影投資。他也參與創辦17直播，從娛樂圈轉型為網路科技投資人。

近年他更投入區塊鏈、Machi X及NFT市場，持有無聊猿等數位資產，甚至曾出售NFT補充交易保證金。不過，各項事業的實際收益與可動用資金尚未公開，無法據此推算他的身家。

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3天翻84倍 黃立成如何以小博大

黃立成也曾創下驚人獲利紀錄。2026年8月，他在Hyperliquid交易平台的帳戶資產，短短3天從15.2萬美元暴增至1272萬美元，成長逾84倍，主要押注以太幣、比特幣及HYPE等加密貨幣。

關鍵在於高槓桿操作。以25倍槓桿為例，投入1萬美元，就能控制25萬美元部位；幣價上漲4%，理論上可賺進1萬美元，反向下跌則可能導致本金幾乎歸零，甚至提前遭到強制清算。

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屢敗屢戰不收手 還說玩得很開心

2025年10月，黃立成曾將4450萬美元帳面獲利全數回吐，最後轉為虧損約1000萬美元，卻仍在社群平台輕鬆回應：「Was fun while it lasted」（曾經玩得很開心）。

即使多次爆倉，他仍持續投入資金，甚至出售NFT補充保證金。從投資心理來看，暴賺經驗可能讓人期待再次翻身，但黃立成真正的交易動機仍不得而知。他的經歷也凸顯，高槓桿雖能快速創造財富，卻同樣可能讓資金瞬間蒸發。

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