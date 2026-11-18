資深音樂人羅大佑日前接受廣播節目《飛碟早餐》專訪時，批評台灣在民進黨執政下言論自由倒退，並提及省籍問題，稱「外省人被欺負得夠慘了」。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 羅大佑受訪批民進黨降低文化門檻、導致文化水準下滑，國台辦隨即發聲力挺，並借題批評民進黨推動文化台獨、引發台灣社會不滿。

資深音樂人羅大佑日前於節目專訪時表示，民進黨 降低文化門檻，導致文化水準下降，相關說法引發議論。中國大陸國台辦發言人陳斌華18日表示，羅大佑對今天台灣社會文化亂象痛心疾首、慷慨陳詞，可見問題之嚴重，並指民進黨當局為了政治私利大肆推進「文化台獨」，已經到了台灣民眾心生恐懼的地步。

羅大佑10日在唐湘龍主持的廣播節目《飛碟早餐》受訪，稱自己跟小野、吳念真等人差不多時期出道，但始終不敢輕易自稱「文化人」，不解有人出了1、2本書或拍幾部紀錄片就自稱文化人，批評民進黨降低文化門檻，導致文化水準下降，也是民族性的墮落。

針對陸媒提問此事，陳斌華回應，當1位以創作《明天會更好》等膾炙人口歌曲而聞名的音樂人，對今天台灣社會文化亂象痛心疾首、慷慨陳詞，可見問題之嚴重。陳還指，德不孤，必有鄰，愈來愈多台灣同胞對「民進黨當局」種種踐踏民主、違逆民意的做法強烈不滿，對當前島內（指台灣）文化生態被台獨勢力政治裹挾表達深切憂慮。

他還稱，中華文明的博大氣象，得益於中華文化自古以來開放的姿態、包容的胸懷。「民進黨當局」為了政治私利大肆推進「文化台獨」，製造綠色恐怖、寒蟬效應，已經到了台灣民眾心生恐懼的地步，「嚴重損害台灣同胞的切身利益，激起台灣民眾的強烈不滿和普遍反對。」