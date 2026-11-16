蔡依珊罕曬16歲小兒子正面照 超強基因高出媽一大截 母子同框像姊弟

蔡依珊罕見公開和小兒子的合照。（取材自Instagram＠pattytsai13）

AI摘要 文章摘要整理： 蔡依珊近日罕見分享與16歲小兒子連安捷的電梯自拍，兒子高挑身形與媽媽同框宛如姊弟，也再度展現她重視家庭與飲食健康的日常。

「紅豆食府」千金蔡依珊與國民黨 前副主席連勝文 結婚20年，育有兩個兒子連定捷、連安捷。蔡依珊平時不時透過社群分享家庭生活，近日她在Instagram限時動態曬出與16歲小兒子連安捷的電梯自拍照，兒子身形高挑、站在媽媽身旁已高出一大截，母子同框畫面相當溫馨，也讓網友注意到孩子已經長大不少。

照片中，連安捷穿著藍色長袖上衣，一手拿著手機對著電梯鏡子自拍，另一手插在口袋，身形高瘦，明顯比媽媽高出許多。蔡依珊則穿著白色印花上衣、牛仔褲，搭配粉紅色棒球帽，整體造型休閒又有活力。她在照片上寫下「Me and ma boy」，簡單一句話流露出對兒子的疼愛，母子站在一起更被形容像姊弟。

蔡依珊婚後將不少心力放在家庭，尤其重視家人的飲食健康。連勝文過去曾透露，家中的飲食主要由妻子打理，從食材挑選到烹調方式都相當講究。蔡依珊也經常親自下廚，曾笑說兒子們的點菜需求，就是她研發新料理的動力。

先前一家人赴日本旅遊時，蔡依珊也曾分享牛排照片，並寫下「麻麻請客，請繼續飲控」，透露全家人對飲食管理相當重視。這次難得分享與小兒子的同框照，再度讓外界看見她私下充滿生活感的媽媽日常。