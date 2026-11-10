羅大佑轟「為了一口飯變綠」馬世芳反擊：不靠政黨吃飯

馬世芳。（記者王聰賢／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 羅大佑在節目中點名馬世芳政治立場偏綠，馬世芳則以詩句與團購文回擊，強調自己不靠政黨吃飯，並獲圈內好友與林生祥聲援。

歌手羅大佑昨天登唐湘龍主持的「飛碟早餐」，點名樂評人馬世芳「怎麼會變得這麼綠呢？」馬世芳則寫下「不求官，不爭權，不靠政黨吃飯」隔空回應，不少圈內好友也紛紛聲援。

羅大佑日前在節目上談到台灣文化環境，並討論文化工作者跟政治和補助之間的關係，並提到：「我們的好朋友馬世芳，怎麼會變得那麼綠？為了要一口飯吃嗎？馬世芳你不是這樣的人啊，怎麼會這個樣子呢？」

主持人唐湘龍則回應：「因為那個圈子，錢從哪裡來，大家都知道。」

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馬世芳雖未直接點名兩人，但在臉書粉絲專頁引用羅大佑於1984年發表的作品，「我所不能瞭解的事」，並寫道：「一陣一陣的飄來是秋天惱人的雨，刷掉多少我青春時期抱緊的真理，如果沒有繽紛的色彩只有分明的黑白，這樣的事情它應該不應該，攤開我雙手問問我自己，到底是怎麼回事，那是我所不能瞭解的事，那是我所不能瞭解的事。」

馬世芳隨後又發佈一則團購文寫下「不求官，不爭權，不靠政黨吃飯。四處打打零工，賣些自己也喜歡的小東西，賺一點分潤，就是文青帶貨阿伯我的小確幸人生啦！」2篇文都沒有直接點名羅大佑，仍回應了對其政治立場及生計的質疑，引來不少網友留言聲援。

而客語歌王林生祥也發文力挺，「馬世芳被人糟蹋欺負」，號召網友買書支持。