我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女子花七千美元搭聯航商務艙加州飛北京 座椅全程壞掉控賠償不公

川普連線突傳神秘女子笑聲 網瘋猜：哈普還是中國間諜？

蔣友柏嗆年輕人「愛追名牌」直言：男人唯一裝飾就是夠強

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蔣友柏分享消費觀，認為外送費太高要自己下廚。(取材自小紅書)
蔣友柏分享消費觀，認為外送費太高要自己下廚。(取材自小紅書)

AI摘要

文章摘要整理：

蔣友柏因發現家中外送開銷驚人而重新下廚，也對年輕人盲目追逐精品提出批評，認為真正重要的是培養能力與實力。

蔣經國的孫子、蔣家第四代蔣友柏，近年常透過社群平台分享人生觀，近日他談到生活開銷與年輕世代的消費觀，透露檢視家中財務時，意外發現每月外送費高得驚人，甚至超過一個人的月薪，讓他決定重返睽違近10年的廚房，親自備料、下廚。另一方面，他也觀察到部分年輕人受到社群媒體影響，開始追求高價精品，忍不住直言：「男人唯一的裝飾就是你要夠強。」

50歲蔣友柏表示，近來發現外送平台費用不斷上漲，餐點品質卻不穩定，家中每月外送支出甚至高過一個人整個月的薪水，於是決定改變生活習慣，重新拿起鍋鏟。不過，從上班、採購、煮飯到照顧寵物都一手包辦，讓他壓力大到一度忍不住爆粗口，所幸家人主動提出分工，孩子們也能輪流負責一天的料理。

為了讓改變持續下去，蔣友柏也開始思考獎勵機制，例如設定一個月的目標，或等習慣養成後再送自己禮物。他坦言，離開原本方便的生活模式，剛開始難免抗拒，但最後確實成功降低外送開銷，也讓他重新思考生活與金錢的關係。

除了自己的消費習慣，蔣友柏也對年輕人的精品風氣提出看法。他透露，最近接觸一名十幾歲的學生，詢問對方在意哪些服飾品牌，學生提到APE與Chrome Hearts，原因是經常在社群看到相關內容，加上同學也在意彼此是否穿著這些品牌，讓他開始產生追求高價商品的念頭。

蔣友柏當場提醒，這類精品消費對還沒有經濟能力的年輕人而言，可能是沉重負擔，甚至直言：「那是傾家蕩產的玩法，你現在這個年紀玩下去，你爸媽的房子都沒有了。」他也諷刺，若上課都得「戴一部車在身上」才能證明自己有面子，不如直接到銀行金庫上班。

蔣友柏認為，穿什麼品牌、擁有多少財富或勢力，都不代表真正的價值，與其花大錢追逐別人的眼光，不如把時間和資源用來累積能力。他強調：「男人唯一的裝飾就是你要夠強，除此之外，穿什麼、多有勢力都是假的。」真正重要的不是自己成為誰，也不是有多少人認識，而是清楚知道自己是誰、具備什麼能力。

精華 FAQ

  • 他檢視家中財務後，發現外送平台費用持續上升，甚至每月支出高過一個人的薪水，且餐點品質不穩定，因此決定改變習慣，重拾下廚生活。

  • 蔣友柏表示，上班、採購、煮飯還要照顧寵物，全都自己處理時壓力很大，甚至一度爆粗口。後來靠家人主動分工，孩子輪流負責料理，才讓改變持續下去。

  • 他認為年輕人受社群影響而追名牌，可能造成沉重負擔，甚至讓家庭承受風險。他強調男人真正的裝飾是夠強，與其比品牌和財富，不如累積能力與真正的實力。

蔣經國 蔣友柏

上一則

清大校長上任3天「赴美遴選」高為元爭議 將校內意見普查

延伸閱讀

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場
沈伯洋有望見到蔣友柏？媒體人曝：幕僚已接洽相關友人

沈伯洋有望見到蔣友柏？媒體人曝：幕僚已接洽相關友人
52歲馮德倫沒中年危機 不買跑車改變人生 最怕變成碎碎念老頭

52歲馮德倫沒中年危機 不買跑車改變人生 最怕變成碎碎念老頭
年輕人擠爆遼寧夜市挺蔣萬安 直呼台北市民是高知識份子

年輕人擠爆遼寧夜市挺蔣萬安 直呼台北市民是高知識份子

熱門新聞

蔣友柏近年工作重心移往大陸。(取材自小紅書)

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

2026-11-03 17:28
陸委會副主委梁文傑。記者張鈺琪／攝影

程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈

2026-11-05 12:44
前華亞科技公司方姓工務處課經理，任職期間涉嫌與同事合謀，擅自重製華亞科晶圓廠建廠、廠務管線及生產系統等營業秘密，離職後赴中企任職，桃園地檢署依違反營業秘密法等罪嫌起訴。(本報系資料照)

拷貝建廠機密赴中國長江存儲任職 前華亞科經理遭起訴

2026-11-07 12:35
台灣移民署。（本報系資料照）

央視前主講人跳機求庇護 台移民署：查無實證送返泰國

2026-11-04 15:44
李晶晶和女兒感情相當親密。圖／摘自IG

台塑王泉仁16歲愛女 低調創協會教孩子跳舞

2026-11-05 12:54
紅果短劇類型選擇多元。（取材自小紅書）

打敗ChatGPT、退訂Netflix 看「紅果短劇」成台人日常

2026-11-05 01:27

超人氣

更多 >
中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施
不辦信用卡也能進機場貴賓室 2大航司推「單日通行證」

不辦信用卡也能進機場貴賓室 2大航司推「單日通行證」
川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人

川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人
美中俄三方會談恐生變？WSJ：北京提1要求遭美方拒絕

美中俄三方會談恐生變？WSJ：北京提1要求遭美方拒絕
河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大