蔣友柏嗆年輕人「愛追名牌」直言：男人唯一裝飾就是夠強

蔣友柏分享消費觀，認為外送費太高要自己下廚。(取材自小紅書)

AI摘要 文章摘要整理： 蔣友柏因發現家中外送開銷驚人而重新下廚，也對年輕人盲目追逐精品提出批評，認為真正重要的是培養能力與實力。

蔣經國 的孫子、蔣家第四代蔣友柏 ，近年常透過社群平台分享人生觀，近日他談到生活開銷與年輕世代的消費觀，透露檢視家中財務時，意外發現每月外送費高得驚人，甚至超過一個人的月薪，讓他決定重返睽違近10年的廚房，親自備料、下廚。另一方面，他也觀察到部分年輕人受到社群媒體影響，開始追求高價精品，忍不住直言：「男人唯一的裝飾就是你要夠強。」

50歲蔣友柏表示，近來發現外送平台費用不斷上漲，餐點品質卻不穩定，家中每月外送支出甚至高過一個人整個月的薪水，於是決定改變生活習慣，重新拿起鍋鏟。不過，從上班、採購、煮飯到照顧寵物都一手包辦，讓他壓力大到一度忍不住爆粗口，所幸家人主動提出分工，孩子們也能輪流負責一天的料理。

為了讓改變持續下去，蔣友柏也開始思考獎勵機制，例如設定一個月的目標，或等習慣養成後再送自己禮物。他坦言，離開原本方便的生活模式，剛開始難免抗拒，但最後確實成功降低外送開銷，也讓他重新思考生活與金錢的關係。

除了自己的消費習慣，蔣友柏也對年輕人的精品風氣提出看法。他透露，最近接觸一名十幾歲的學生，詢問對方在意哪些服飾品牌，學生提到APE與Chrome Hearts，原因是經常在社群看到相關內容，加上同學也在意彼此是否穿著這些品牌，讓他開始產生追求高價商品的念頭。

蔣友柏當場提醒，這類精品消費對還沒有經濟能力的年輕人而言，可能是沉重負擔，甚至直言：「那是傾家蕩產的玩法，你現在這個年紀玩下去，你爸媽的房子都沒有了。」他也諷刺，若上課都得「戴一部車在身上」才能證明自己有面子，不如直接到銀行金庫上班。

蔣友柏認為，穿什麼品牌、擁有多少財富或勢力，都不代表真正的價值，與其花大錢追逐別人的眼光，不如把時間和資源用來累積能力。他強調：「男人唯一的裝飾就是你要夠強，除此之外，穿什麼、多有勢力都是假的。」真正重要的不是自己成為誰，也不是有多少人認識，而是清楚知道自己是誰、具備什麼能力。