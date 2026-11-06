胞弟控前立委謝啟大竊盜父親遺產 法官裁定不起訴

前立法委員謝啟大。(本報資料照片)

前立法委員謝啟大被旅居美國的弟弟謝廣裕指控竊走父親謝鴻軒遺留的珍香墨寶，謝啟大獲不起訴處分確定，謝廣裕聲請准予自訴，台北地院審理認為，檢方作的不起訴處分並無不妥，裁定駁回聲請。不得抗告。

謝鴻軒2012年辭世留下許多遺產 ，包含78箱珍寶，謝廣裕發現，謝啟大找友人到祖宅將這些珍寶裝進塑膠箱中載往謝啟大位於新北市新店區的住處，對謝啟大提竊盜告訴，檢方2度偵查不起訴，謝廣裕聲請自訴。

依法院裁定指出，檢方偵查時，謝啟大的友人證稱，只協助搬運謝鴻軒故居儲藏室中被封住的檀木箱，並沒有整理其中的書畫或搬運塑膠箱，檀木箱也未離開儲藏室。

另外，檢方勘驗謝廣裕所提出的錄影畫面，只看見有塑膠箱，沒有拍攝到箱內物，也沒有謝啟大打包裝箱的畫面，畫面無法證明謝啟大有搬運遺產的行為。

合議庭認為，謝廣裕所提出的照片，僅能證明有塑膠箱被搬出，協助搬動的證人也證稱不確定裝箱的是何物，無證據證明謝啟大竊走父親的書畫，檢方的不起訴證據取捨、事實認定理由並無違背經驗法則、論理法則以及證據法則，駁回聲請案。