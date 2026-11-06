我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蓋茲示警：用AI製造生物武器 後果會比新冠嚴重

台裔劉雲平料接眾院民主黨黨團主席 創國會亞裔最高紀錄

胞弟控前立委謝啟大竊盜父親遺產 法官裁定不起訴

記者王聖藜／台北6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
前立法委員謝啟大。(本報資料照片)
前立法委員謝啟大。(本報資料照片)

前立法委員謝啟大被旅居美國的弟弟謝廣裕指控竊走父親謝鴻軒遺留的珍香墨寶，謝啟大獲不起訴處分確定，謝廣裕聲請准予自訴，台北地院審理認為，檢方作的不起訴處分並無不妥，裁定駁回聲請。不得抗告。

謝鴻軒2012年辭世留下許多遺產，包含78箱珍寶，謝廣裕發現，謝啟大找友人到祖宅將這些珍寶裝進塑膠箱中載往謝啟大位於新北市新店區的住處，對謝啟大提竊盜告訴，檢方2度偵查不起訴，謝廣裕聲請自訴。

依法院裁定指出，檢方偵查時，謝啟大的友人證稱，只協助搬運謝鴻軒故居儲藏室中被封住的檀木箱，並沒有整理其中的書畫或搬運塑膠箱，檀木箱也未離開儲藏室。

另外，檢方勘驗謝廣裕所提出的錄影畫面，只看見有塑膠箱，沒有拍攝到箱內物，也沒有謝啟大打包裝箱的畫面，畫面無法證明謝啟大有搬運遺產的行為。

合議庭認為，謝廣裕所提出的照片，僅能證明有塑膠箱被搬出，協助搬動的證人也證稱不確定裝箱的是何物，無證據證明謝啟大竊走父親的書畫，檢方的不起訴證據取捨、事實認定理由並無違背經驗法則、論理法則以及證據法則，駁回聲請案。

遺產

上一則

民主黨將施壓批准對台軍售 白宮前官員：明年可能有進展

下一則

周六高雄市拚場 柯志恩合體萬安 賴瑞隆連線洋流

延伸閱讀

柯文哲二審又出招 稱檢「逼迫」彭振聲承認圖利

柯文哲二審又出招 稱檢「逼迫」彭振聲承認圖利
台男告警不起訴…設粉專、拉布條辱警糾纏判6月

台男告警不起訴…設粉專、拉布條辱警糾纏判6月
台婦拾獲羽絨外套據己有 警通知到案才返還並賠償 獲免刑

台婦拾獲羽絨外套據己有 警通知到案才返還並賠償 獲免刑
台獄政弊案 王令麟行賄二審逆轉無罪 高檢上訴

台獄政弊案 王令麟行賄二審逆轉無罪 高檢上訴

熱門新聞

蔣友柏近年工作重心移往大陸。(取材自小紅書)

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

2026-11-03 17:28
陸委會副主委梁文傑29日下午主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影

巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應

2026-10-29 15:01
顧安生(左)、李四端(中)、胡錦(右)差點成為新聞部同事。(圖／八大提供)

台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實

2026-11-03 02:28
陸委會副主委梁文傑。記者張鈺琪／攝影

程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈

2026-11-05 12:44
台灣移民署。（本報系資料照）

央視前主講人跳機求庇護 台移民署：查無實證送返泰國

2026-11-04 15:44
李晶晶和女兒感情相當親密。圖／摘自IG

台塑王泉仁16歲愛女 低調創協會教孩子跳舞

2026-11-05 12:54

超人氣

更多 >
福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣
程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈

程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈
彭博：民主黨成為國會多數對民眾荷包有哪些影響

彭博：民主黨成為國會多數對民眾荷包有哪些影響
易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」

易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」
選後川普政府首位高層走人 預測市場押注下一個是誰

選後川普政府首位高層走人 預測市場押注下一個是誰