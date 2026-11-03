蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

蔣友柏近年工作重心移往大陸。(取材自小紅書)

AI摘要 文章摘要整理： 蔣友柏分享老同學50歲失業、被AI衝擊的案例，感嘆人生後半場的處境常在20多歲就已決定，提醒人們及早培養能力與改變習慣。

蔣家第四代、知名設計師蔣友柏 近日分享一段人生觀察，透露一名認識數十年的老同學，年輕時成績優異、事業發展順利，如今卻年過50歲失去工作，過去擅長的數據分析專業也受到人工智慧（AI）衝擊，陷入職涯困境。這段經歷讓他感慨，人生下半場的處境，其實早在20多歲時就已埋下伏筆，若長期不願改變習慣，等到環境變遷才想調整，往往為時已晚。

蔣友柏在「小紅書 」以「本性難移」為題分享看法。他透露，日前與一名從小學就認識的老同學重逢，兩人如今都已超過50歲，對方卻坦言目前沒有工作，也不知道未來還能做什麼。這名同學過去不僅學業表現出色，進入職場後也曾有不錯發展，擅長理科與數據分析，沒想到隨著AI技術快速進步，部分過去需要專業人員處理的工作，如今已能透過人工智慧完成，讓他的職場優勢逐漸消失。

這也讓蔣友柏開始思考，為何有些人年輕時表現亮眼，到了人生後半段卻難以適應環境。他認為，很多結果並非到了50歲才突然發生，而是早在20多歲時，就透過日常選擇與生活習慣逐漸累積。無論是工作能力、健康或生活方式，都需要提早培養，不能等到問題出現才想補救。他以身體健康為例，若希望50歲後仍維持良好體能，就應該從30歲左右開始建立運動習慣，而不是等到年紀大了才急著改變。

除了老同學的遭遇，蔣友柏也觀察到部分年輕人缺乏長遠規劃。他提到，自己曾接觸一些年紀小很多的人，甚至包括剛升上高中的學生，發現有人寧願待在熟悉的環境，也不願主動嘗試新事物。即使別人提出建議，仍有人以「我就這樣，反正我爛我也死不掉」回應，讓他對這種拒絕面對問題的態度相當無奈。

談到外界常說的「媽寶」，蔣友柏則認為，孩子缺乏獨立能力，不應將責任全部歸咎於母親。他指出，父親、祖父母同樣可能因為過度保護與寵愛，讓孩子從小習慣依賴家人。這類人遇到挫折時，第一個反應往往不是思考如何解決問題，而是回家尋求安慰，希望有人替自己承接情緒。

蔣友柏認為，向家人求助並沒有錯，真正的問題在於長期依賴他人承擔挫折，逐漸失去主動解決問題的能力。他也坦言，旁人即使不斷勸說，能否改變終究取決於當事人自己。每個人都有缺點，重要的是能不能正視不足，並願意採取行動突破舒適圈，否則再多提醒也無法替自己改變人生。