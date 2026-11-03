台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實
台視前主播、資深媒體人顧安生辭世，享壽83歲，妻子胡錦已證實噩耗並表示仍在處理後事，外界對其新聞成就與長年婚姻皆感惋惜。
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台視前主播、資深媒體人顧安生辭世，享壽83歲，妻子胡錦已證實噩耗並表示仍在處理後事，外界對其新聞成就與長年婚姻皆感惋惜。
台視前當家新聞主播、資深媒體人顧安生今傳出辭世消息，享壽83歲。與他結縭數十年的演員妻子胡錦稍早證實噩耗，哀戚表示目前仍在處理後事。
顧安生是台灣資深新聞工作者，1969年進入台灣電視公司新聞部擔任記者，憑藉專業表現逐步嶄露頭角，1984年接替盛竹如成為台視當家主播，之後歷任台視新聞部經理、台視副總經理等職務，在新聞圈深具分量，直到2005年1月28日退休。他過去也曾創下一年領取29個月薪水的紀錄，成為業界津津樂道的話題。
除了新聞工作表現亮眼，顧安生與演員胡錦長達數十年的婚姻，也一直是演藝圈中的一段佳話。兩人當年公開戀情時，因為背景與工作性質差異甚大，一度不被外界看好。顧安生當時是台視新聞記者，事業前景看好，被視為電視台明日之星；胡錦則是活躍於影視圈的美艷女星，且曾有過一段婚姻，兩人的交往因此引發不少討論。
不過，兩人婚後以互補的個性維繫感情，攜手走過數十年歲月，感情始終甜蜜，成為外界眼中的模範夫妻。如今顧安生驟然離世，留下相伴多年的妻子胡錦，也讓親友及新聞圈人士深感哀痛。
胡錦稍早面對媒體詢問，語氣哀戚地表示：「現在還在處理當中。」
顧安生曾是台視前當家新聞主播，也是資深新聞工作者與媒體主管，長年在新聞圈具影響力，如今傳出辭世，享壽83歲，因此引發各界關注與悼念。 他1969年進入台視新聞部任記者，1984年接替盛竹如成為台視當家主播，之後還升任新聞部經理、副總經理等職，直到2005年退休，歷練相當完整。 胡錦稍早面對媒體詢問時，以哀戚語氣證實噩耗，表示目前「還在處理當中」，顯示她正忙於後事安排，也反映出失去多年伴侶的沉痛心情。
精華 FAQ
顧安生曾是台視前當家新聞主播，也是資深新聞工作者與媒體主管，長年在新聞圈具影響力，如今傳出辭世，享壽83歲，因此引發各界關注與悼念。
他1969年進入台視新聞部任記者，1984年接替盛竹如成為台視當家主播，之後還升任新聞部經理、副總經理等職，直到2005年退休，歷練相當完整。
胡錦稍早面對媒體詢問時，以哀戚語氣證實噩耗，表示目前「還在處理當中」，顯示她正忙於後事安排，也反映出失去多年伴侶的沉痛心情。
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