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台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實

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台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實

記者李姿瑩／即時報導
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顧安生(左)、李四端(中)、胡錦(右)差點成為新聞部同事。(圖／八大提供)
顧安生(左)、李四端(中)、胡錦(右)差點成為新聞部同事。(圖／八大提供)

AI摘要

文章摘要整理：

台視前主播、資深媒體人顧安生辭世，享壽83歲，妻子胡錦已證實噩耗並表示仍在處理後事，外界對其新聞成就與長年婚姻皆感惋惜。

台視前當家新聞主播、資深媒體人顧安生今傳出辭世消息，享壽83歲。與他結縭數十年的演員妻子胡錦稍早證實噩耗，哀戚表示目前仍在處理後事。

顧安生是台灣資深新聞工作者，1969年進入台灣電視公司新聞部擔任記者，憑藉專業表現逐步嶄露頭角，1984年接替盛竹如成為台視當家主播，之後歷任台視新聞部經理、台視副總經理等職務，在新聞圈深具分量，直到2005年1月28日退休。他過去也曾創下一年領取29個月薪水的紀錄，成為業界津津樂道的話題。

除了新聞工作表現亮眼，顧安生與演員胡錦長達數十年的婚姻，也一直是演藝圈中的一段佳話。兩人當年公開戀情時，因為背景與工作性質差異甚大，一度不被外界看好。顧安生當時是台視新聞記者，事業前景看好，被視為電視台明日之星；胡錦則是活躍於影視圈的美艷女星，且曾有過一段婚姻，兩人的交往因此引發不少討論。

不過，兩人婚後以互補的個性維繫感情，攜手走過數十年歲月，感情始終甜蜜，成為外界眼中的模範夫妻。如今顧安生驟然離世，留下相伴多年的妻子胡錦，也讓親友及新聞圈人士深感哀痛。

胡錦稍早面對媒體詢問，語氣哀戚地表示：「現在還在處理當中。」

精華 FAQ

  • 顧安生曾是台視前當家新聞主播，也是資深新聞工作者與媒體主管，長年在新聞圈具影響力，如今傳出辭世，享壽83歲，因此引發各界關注與悼念。

  • 他1969年進入台視新聞部任記者，1984年接替盛竹如成為台視當家主播，之後還升任新聞部經理、副總經理等職，直到2005年退休，歷練相當完整。

  • 胡錦稍早面對媒體詢問時，以哀戚語氣證實噩耗，表示目前「還在處理當中」，顯示她正忙於後事安排，也反映出失去多年伴侶的沉痛心情。

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