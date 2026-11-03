台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實

顧安生(左)、李四端(中)、胡錦(右)差點成為新聞部同事。(圖／八大提供)

AI摘要 文章摘要整理： 台視前主播、資深媒體人顧安生辭世，享壽83歲，妻子胡錦已證實噩耗並表示仍在處理後事，外界對其新聞成就與長年婚姻皆感惋惜。

台視前當家新聞主播、資深媒體人顧安生今傳出辭世消息，享壽83歲。與他結縭數十年的演員妻子胡錦稍早證實噩耗，哀戚表示目前仍在處理後事。

顧安生是台灣資深新聞工作者，1969年進入台灣電視公司新聞部擔任記者，憑藉專業表現逐步嶄露頭角，1984年接替盛竹如成為台視當家主播，之後歷任台視新聞部經理、台視副總經理等職務，在新聞圈深具分量，直到2005年1月28日退休 。他過去也曾創下一年領取29個月薪水的紀錄，成為業界津津樂道的話題。

除了新聞工作表現亮眼，顧安生與演員胡錦長達數十年的婚姻，也一直是演藝圈中的一段佳話。兩人當年公開戀情時，因為背景與工作性質差異甚大，一度不被外界看好。顧安生當時是台視新聞記者，事業前景看好，被視為電視台明日之星；胡錦則是活躍於影視圈的美艷女星，且曾有過一段婚姻，兩人的交往因此引發不少討論。

不過，兩人婚後以互補的個性維繫感情，攜手走過數十年歲月，感情始終甜蜜，成為外界眼中的模範夫妻。如今顧安生驟然離世，留下相伴多年的妻子胡錦，也讓親友及新聞圈人士深感哀痛。

胡錦稍早面對媒體詢問，語氣哀戚地表示：「現在還在處理當中。」