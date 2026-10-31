郭台銘不甩球友疑雲與老婆同框 曾馨瑩告白：沒有他就沒有今天

曾馨瑩（右）陪郭台銘出席重要場合。（取材自Instagram）

AI摘要 文章摘要整理： 郭台銘與曾馨瑩難得同框出席舞蹈活動，曾馨瑩公開感謝丈夫支持，並臨時加碼獎勵優勝隊伍，也分享拍攝舞蹈形象影片的辛苦過程。

鴻海 創辦人郭台銘 與妻子曾馨瑩10月31日難得同框出席舞蹈活動，夫妻倆一前一後成為全場焦點。曾馨瑩站上舞台分享多年投入舞蹈推廣的心路歷程，特別點名感謝丈夫郭台銘，直言：「沒有他就沒有這個活動。」郭台銘則坐在台下，安靜欣賞太太致詞，默默以行動表達支持。

曾馨瑩表示，舞蹈不只是自己的專業，更是改變人生的重要力量。她希望藉由藝術讓更多人感受到快樂，也能留下美好的回憶，因此多年來持續投入舞蹈活動、公益事務及年輕人才培育。談到一路走來的支持力量，她特別感謝郭台銘始終站在身後，這番真情告白也獲得現場熱烈掌聲。

夫妻倆近年不時一起出席公益及藝文場合，這次曾馨瑩在台上公開表達對丈夫的感謝，郭台銘則全程坐在台下聆聽，兩人低調卻溫馨的互動成為活動另一焦點。

今年活動中的「星光挑戰」共有44組隊伍參賽，參賽者透過影片展現舞蹈實力。原先主辦單位只規畫選出一組優勝隊伍，曾馨瑩看完所有作品後卻深受感動，決定臨時增加獎勵名額，最後選出五組優勝者，每組頒發1萬元台幣獎金，讓參賽團隊驚喜不已。

除了推動舞蹈活動，曾馨瑩今年也邀請韓國知名編舞家崔榮晙參與形象影片製作，自己更親自入鏡。她透露，拍攝當天工作人員從早忙到深夜，現場不僅沒有空調，還必須配合強力人造雨完成畫面，雨勢大到幾乎睜不開眼睛，讓她形容：「已經像颱風等級。」儘管拍攝過程相當辛苦，她仍親自參與，希望透過作品呈現舞蹈的魅力。