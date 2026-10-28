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王文洋摔倒坐輪椅兒子貼身照顧 呂安妮傳有新戀情

台灣新聞組／綜合28日電
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宏仁集團總裁王文洋。(本報資料照片)
宏仁集團總裁王文洋。(本報資料照片)

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文章摘要整理：

王文洋日前在家中跌倒骨折，術後需坐輪椅3個月，近日外出由兒子王泉仁陪同；同時，與他交往22年的呂安妮也被傳出已展開新戀情。

台灣宏仁集團總裁王文洋日前在家中跌倒，造成大腿骨折，手術後須以輪椅代步約3個月。近日他被直擊坐輪椅外出，身旁陪伴照料的竟是過去關係一度緊張的兒子王泉仁；另一方面，王文洋昔日交往約22年的前女友呂安妮也傳出新戀情。

「鏡週刊」報導，10月14日中午，75歲的王文洋坐輪椅現身台北市信義運動中心，由看護推行，王泉仁陪同，另有一名保鑣隨行。4人隨後緩步返回附近的「御之苑」豪宅，過程中王文洋未曾起身。據了解，他數周前在家中臥室起床時不慎跌倒，女兒王思涵隨即叫救護車送醫。王文洋接受手術後住院約一周才出院，依醫囑須以輪椅代步約3個月。

王文洋是台塑集團創辦人王永慶的長子，曾被視為接班人，後因與學生呂安妮的婚外情曝光，與父親關係決裂，離開台塑集團，並於1996年創立宏仁集團，事業涵蓋半導體、電子科技等產業。

除了身體近況，王文洋過去的感情生活也曾多次引發關注，其中與呂安妮長達約22年的戀情，更是轟動一時。王文洋與呂安妮的戀情始於1995年，兩人交往約22年並育有一子。王文洋的妻子陳靜文2007年過世後，外界一度傳出呂安妮可能與王文洋結婚，但兩人最終未步入婚姻，並於2017年分手。分手後，呂安妮搬離曾登記在她名下的「御之苑」豪宅，雙方也曾因兒子的就學問題對簿公堂。

據悉，呂安妮近來傳出新戀情，對象是一名在國外發展的台商，兩人交往期間她曾飛往海外相聚。王文洋與呂安妮過去相戀約20年，分手後，呂安妮據稱一度哭紅雙眼、長時間鮮少出門，後來在友人陪伴下逐漸調整生活。她曾以「蘭因絮果、花開花落終有時」形容這段感情。

王文洋今年另傳出與一名20多歲宋姓女子涉及訴訟，並被爆出與一名年紀小他54歲的女大生交往近一年，消息曝光後，他僅以「私人事務不回應」帶過，未進一步說明。

宏仁集團總裁王文洋昔日女友呂安妮（前）。（本報資料照片）
宏仁集團總裁王文洋昔日女友呂安妮（前）。（本報資料照片）

精華 FAQ

  • 王文洋日前在家中跌倒造成大腿骨折，手術後住院約1周出院，依醫囑需以輪椅代步約3個月。近日他被目擊坐輪椅外出，行動需他人協助。

  • 10月14日中午，王文洋由看護推輪椅前往台北市信義運動中心，兒子王泉仁全程陪同，另有一名保鑣隨行，之後一同返回附近的御之苑豪宅。

  • 呂安妮近來傳出新戀情，對象是一名在國外發展的台商。她與王文洋曾交往約22年並育有一子，2017年分手後，兩人過往感情與後續糾紛都曾引發關注。

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