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王文洋摔倒坐輪椅、兒貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情

王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情

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宏仁集團總裁王文洋。(本報資料照片)
宏仁集團總裁王文洋。(本報資料照片)

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文章摘要整理：

王文洋因家中跌倒骨折需坐輪椅3個月，近日由兒子王泉仁貼身陪同外出；同時，交往22年的前女友呂安妮也傳出已有新戀情。

台灣宏仁集團總裁王文洋日前在家中跌倒，造成大腿骨折，手術後須以輪椅代步約三個月。近日他被直擊坐輪椅外出，身旁陪伴照料的竟是過去關係一度緊張的兒子王泉仁；另一方面，王文洋昔日交往約22年的前女友呂安妮也傳出新戀情。

「鏡週刊」報導，10月14日中午，75歲的王文洋坐輪椅現身台北市信義運動中心，由看護推行，王泉仁陪同，另有一名保鑣隨行。四人隨後緩步返回附近的「御之苑」豪宅，過程中王文洋未曾起身。據了解，他數周前在家中臥室起床時不慎跌倒，女兒王思涵隨即叫救護車送醫。王文洋接受手術後住院約一周才出院，依醫囑須以輪椅代步約三個月。

王文洋是台塑集團創辦人王永慶的長子，曾被視為接班人，後因與學生呂安妮的婚外情曝光，與父親關係決裂，離開台塑集團，並於1996年創立宏仁集團，事業涵蓋半導體、電子科技等產業。

王文洋與呂安妮的戀情始於1995年，兩人交往約22年並育有一子。王文洋的妻子陳靜文2007年過世後，外界一度傳出呂安妮可能與王文洋結婚，但兩人最終未步入婚姻，並於2017年分手。分手後，呂安妮搬離曾登記在她名下的「御之苑」豪宅，雙方也曾因兒子的就學問題對簿公堂。

王文洋今年另傳出與一名20多歲宋姓女子涉及訴訟，並被爆出與一名年紀小他54歲的女大生交往近一年。另一方面，呂安妮近日也傳出新戀情，據稱對象是一名在海外發展的台商，兩人交往期間，她曾飛往海外與對方相聚。

精華 FAQ

  • 他日前在家中臥室起床時不慎跌倒，造成大腿骨折，經手術後住院約1周出院，醫囑要求以輪椅代步約3個月，直到骨折恢復較穩定。

  • 10月14日中午，他在台北市信義運動中心現身時，由看護推輪椅、兒子王泉仁陪同，另有保鑣隨行，之後一行人返回附近的御之苑豪宅。

  • 兩人曾交往約22年並育有1子，2017年分手後各自生活；這次報導還指出，呂安妮近日傳出新戀情，對象是海外發展的台商，且曾赴海外相聚。

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