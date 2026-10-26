「沒支持過台獨」蔡康永微博表態 大陸網友不埋單

蔡康永因現身沈伯洋造勢場合引發兩岸熱議，甚至遭對岸品牌切割封殺，26日突然在微博發文，強調沒有支持過台獨。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 蔡康永因現身沈伯洋造勢場合惹議後，在微博發聲否認支持台獨並向受影響者致歉，但大陸網友與國台辦仍反應強硬。

蔡康永 月初因現身沈伯洋 造勢場合引發兩岸熱議，甚至遭對岸品牌切割封殺，25日蔡康永突然在微博 發文，強調「我一直希望兩岸友好來往。我沒有支持過台獨」，對於合作方和曾經喜歡過他的粉絲造成困擾，他深感抱歉。

中國大陸國台辦對此強硬回應，表示在大是大非問題上「沒有任何模糊的空間」，並重申依法懲戒台獨頑固分子，儘管蔡康永事後發文解釋是因應採訪需求，並未支持任何黨派，仍於事無補。

蔡康永25日在微博發出3點聲明，一是他沒有支持過台獨，二是他主持訪談以來，從未成為其中任何一位的信徒，訪問對方不代表認同對方，三是為了收集訪談資訊，他前往不同受訪者活動現場觀察，「這個工作習慣招來批評，這些批評當然有其道理，我完全理解。只是所引起的誤會，給我的合作方以及曾經喜歡我的人，造成了困擾，我對他們深感抱歉」。

不過，這番聲明似乎未能平息大陸網友的不滿，「蔡康永依舊沒有說一句我是中國人」詞條上了熱搜。留言區出現「工作丟了，代言丟了，知道急了，沒用了」、「人民幣還是香啊」等質疑聲浪，還有網友問「怎沒發IG」，要求蔡康永在微博、小紅書外的其他社群平台公開表態。

以下為微博全文：

致關心此事的你：

1.我一直希望兩岸友好來往。我沒有支持過台獨。

2.我從1998年開始主持訪談，訪過近萬位來賓，他們有各式各樣的立場，我從來沒有成為其中任何一位的信徒。訪問對方并不表示會認同對方。

3.近日為了釆集訪談資訊，我前往不同受訪者的活動現場體驗觀察。

這個工作習慣招來批評，這些批評當然有其道理，我完全理解。只是所引起的誤會，給我的合作方以及曾經喜歡我的人，造成了困擾，我對他們深感抱歉。

我的父母都來自上海，本來互不相識的他們，到台北才相遇。如果不是時代動蕩形成的緣分，世上根本不會有我這個人。

所有曾經的緣分，我都感激。

即使緣分已告一段落，所有曾讓我被看見被聽見的緣分，我都永遠感激。

如果承蒙你曾經認可過我，我應該沒機會再當面致謝了，容我在這里謝謝你曾經在各種時刻，帶給我好好活下去的力量。願你也一切安好。

獻上我的祝福。