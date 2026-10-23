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張榮發遺產案 基金會加告張國煒7人 曝「兒女已獲700億」

記者林孟潔／台北23日電
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張榮發二房獨子張國煒。(本報資料照片)
張榮發二房獨子張國煒。(本報資料照片)

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張榮發遺產爭議延燒，基金會主張遺願是捐財產做公益，並追加起訴張國煒等7名繼承人求償10億元，北院已辯論終結，預計11月30日宣判。

長榮集團創辦人張榮發遺產爭議不斷，二房獨子、星宇航空董事長張國煒獲逾百億遺產，但張榮發基金會認為張榮發生前曾說錢會留給基金會，提告柯麗卿、劉孟芬、吳界源及戴錦銓4名遺囑執行人請求給付10億元遺產，台北地方法院22日言詞辯論終結，定11月30日上午11時宣判。

張榮發基金會認為，張榮發2012年出版的口述自傳「鐵意志與柔軟心：張榮發的33個人生態度」一書中，明確表達身後財產要捐給基金會作公益，並多次向同仁表示「即使有一天我不在了，基金會還是要繼續做下去，不用擔心錢的問題，我的錢都會留給基金會。」

今年3月底，張榮發基金會得知有一筆遺產匯入遺囑執行人共同帳戶，突襲向北院提起民事訴訟主張，張榮發一句「身後財產要捐給基金會作公益」已構成「死因贈與」，要求柯麗卿等人給付贈與物，訴訟標的為10億元(台幣，下同)。

台北地院22日開庭，基金會認為張榮發遺囑無效，柯麗卿等人則無遺囑執行人的效力，為求紛爭一次解決，因此追加起訴張榮發全體繼承人，也就是張國華、張國政、張國明、鄭明宜、鄭明維、李玉美、張國煒為先位被告，請求在遺產範圍內給付10億元。

基金會律師指出，張榮發生前早已安排每位兒女各拿700億財產，遺產對於子女而言是「錦上添花」，張榮發因意識到遺產贈與基金會會影響兒女權益，多次開記者會、出書等反覆公開宣示，張榮發於書中明確表示「錢財不應由個人獨享，而應利益眾生」，也於2011年間、2012年2月7日、2012年3月27日皆有公開表示死因贈與。

基金會律師說，提告請求給付贈與物不是要剝奪張榮發子女的權益，而是要落實張榮發的意志，希望法院落實張榮發遺願，對公益雪中送炭，而非錦上添花。

不過，柯麗卿等人委任律師認為遺囑有效，不同意基金會追加起訴，另也認為沒有成立死因贈與契約，縱使成立，張榮發書立遺囑已發生撤回效力。

張國煒委任律師指出，張榮發從未發生死因贈與，且遺囑已經明確表示所有遺產由張國煒繼承，基金會由關係企業每年贈與資金，這也是張榮發的遺願。

法官問及遺產繼承是否辦理登記，柯麗卿等人律師說，繳納遺產稅後，不動產已經辦理全體繼承人公同共有登記，其餘部分因在法院有遺產分割訴訟，一審尚未判決；另動產及所生利息，有一部分在遺囑執行人專戶中。

精華 FAQ

  • 基金會認為張榮發生前多次公開表示身後財產要留給基金會做公益，書中與發言都可證明其意志，因此應屬死因贈與，要求法院支持給付遺產。

  • 基金會原先提告遺囑執行人，但為了讓爭議一次解決，改以全體繼承人作為先位被告，請求在遺產範圍內給付10億元，避免程序上出現落差。

  • 台北地院已於22日言詞辯論終結，預定11月30日宣判；爭點包括遺囑是否有效、是否成立死因贈與，以及張榮發財產究竟應由繼承人或基金會取得。

長榮 星宇航空 遺產

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